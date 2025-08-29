WhatsApp 推出 AI 驅動的寫作助手功能

WhatsApp 正在推出一項名為 Writing Help 的功能，這是一個人工智能工具，將幫助用戶撰寫消息。該功能會根據用戶需求提供多種風格的文本建議，包括專業、幽默或支持性質的內容。用戶可以選擇接受建議或忽略它。

在使用此功能時，當用戶在一對一或群組聊天中撰寫消息時，只需點擊新的鉛筆圖標即可。Writing Help 基於 Private Processing 技術，該技術允許用戶利用 Meta 的人工智能生成回應，而無需 Meta 或 WhatsApp 閱讀用戶的消息或建議的內容。

WhatsApp 表示，Private Processing 已經過安全社區的同行壓力測試和驗證。這項功能是可選的，默認為關閉，因此如果用戶對 Meta 的隱私承諾不信任，可以選擇不使用。

Writing Help 目前正在美國及「幾個其他國家」以英語推出，未來會在「今年稍後」推出其他語言和國家的版本。

