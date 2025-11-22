張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
WhatsApp 新更新重新推出「關於我」並加以改良
類似於 Instagram Notes 的功能令大家快速瞭解朋友在做什麼。
最近 WhatsApp 持續地更新功能，最新是重新推出「關於我」功能並加以改良，令用戶可以更即時、方便去展示當前的狀態或心情，這個簡短的文字更新類似於 Instagram Notes 功能，可以讓其他人知道你在做什麼，又或者你生活上有什麼新鮮事。
WhatsApp 在其部落格最新文章中指，對於從一開始就用 WhatsApp 的用戶來說，「關於我」是他們推出的第一個功能。今次重新推出並改良是要令這項功能更加顯眼、即時和易於使用。在私隱設定中，你可以將其設為只有聯絡人能看見，或者選擇向更多用戶顯示。在對話框中「關於我」的內容會於頭像附近顯示，點擊就可以直接進行回覆，同時也會於個人資料頁面上顯示。「關於我」的內容內會在一天後過期，當然可選擇更短或更長的顯示時間，亦可選擇是否只向聯絡人或所有人顯示。WhatsApp 表示這個功能在本週開始向所有流動裝置用戶推出。對於有用開 Instagram Notes 的朋友，會否將你的狀態「照 Copy」去 WhatsApp 「關於我」功能上呢？
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
iOS 27 或將著重於系統優化而非堆砌新功能，當然還要補上 AI
在 iOS 26 引入 Liquid Glass 這一重大設計革新後，Apple 可能會在下個版本種沉澱一下，著重於系統優化而非堆砌新功能。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
中國製「硬足金」興起 迎降級消費 冀定義「煉金」新標準 首站進軍東南亞
《信報》系列報道，上篇講及全球富豪回歸實體黃金，重新定義財富安全；這篇將講述中國興起「硬足金」（Hard Pure Gold）技術革命，意欲重新定義全球「煉金」新標準。「硬足金」以「輕克重、高工藝」為賣點，滿足內地年輕消費者追求的儲值與美感兼具，同時為內地金飾業開出一條脫離內捲、邁向全球的新路。信報財經新聞 ・ 13 小時前
啟德 Monaco呎價大插3成！一房6球沽 4年勁蝕278萬
啟德地鐵站上蓋大型屋苑天璽．天錄得多宗二手短炒賺錢個案，不過區內半新盤二手成交卻大插水。由會德豐發展、樓齡約3年的Monaco，近期錄得兩宗大幅蝕讓個案，其中一宗蝕幅高達3成。更多消息：天璽．天2期55伙再度即日沽清 月內賣155伙 吸金逾28億 | 1房戶成交價創項目新高啟德維港1號兩房745萬沽 四年插水近四成 勁蝕416萬離場最新成交個案包括Monaco 1期2B座中高層C室，實用面積347平方呎，屬一房間隔，新近以656.8萬元沽出，成交呎價約18,928元。原業主於2021年2月份以935.2萬元買入，當時呎價高達26,951元，持貨4年多賬蝕約278萬或30%。至於另一宗則為Monaco One 1期2A座中高層E室，實用面積445平方呎，屬兩房間隔，新近以880萬元沽出，成交呎價約19,775元。原業主於2023年7月份以1,138.5萬元買入，當時呎價高達25,584元，持貨2年多賬面蝕約258萬或23%。此外，由新地發展、去年9月開價的天璽．天第一期，截至10月初累積錄得約18宗二手成交，平均呎價達27,320元，全部為獲利轉讓，部分個案的升值幅度更高達兩成。 延伸閱28Hse.com ・ 5 小時前
結婚4年終於要辦婚禮了！邱澤許瑋甯的戀愛又太甜了
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 6 小時前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備
張曼玉近日在小紅書分享生活點滴，片中她即使只是出門放狗，一身裝束依然星味十足，舉手投足盡顯「曼神」風範！想讓衣著升級？快來偷師她的穿搭哲學，學會如何用基本單品，輕鬆穿出高級時尚感。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
日圓匯價｜日圓兌港元跌至「5算」 日政府顧問稱主動介入 或跌破160關前便出手干預
日本政府顧問近日透露，高市早苗新政府在應對日圓貶值問題上，正準備採取比以往更為積極的匯市干預立場，以緩和日圓疲軟對經濟造成的衝擊，而干預的實際門檻或低於市場普遍預期的160水平。最新匯價顯示，美元兌日圓報156.76，每百日圓兌港元報4.97，仍徘徊於「五算」下方。BossMind ・ 3 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 20 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜
以為歐洲才是扒手天堂？根據英國保險比價網站Compare the Market公布的「2025全球旅遊風險排行榜」，泰國成為全球扒竊與詐騙風險最高的國家，首都曼谷更高居榜首，連同芭達雅與布吉島，三大城市齊齊上榜，成為旅遊熱點中的「高風險地帶」。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
立法會選舉 2025 ⎮ 大愛沙田區議員 新界東南候選人個個都「邦」
2025 立法會換屆選舉下月舉行，雖然地方選區議席僅佔整體九十席中的二十席，不到 23%。不過地方選區氣氛並不冷淡，起碼大街小巷最近都密集式放置着各候選人的競選海報和直幡。以新界東南為例，五名候選人競逐兩個席位，宣傳物品遍佈區內地鐵站和屋邨、屋苑。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
燒肉食譜｜氣炸脆皮燒肉（簡單版）
之前分享過一次複雜版?經過多次嘗試及改良後，搵到一個簡單又方便既方法！唔需要插孔都一樣做得到超脆皮既效果，無論係冰鮮、雪藏 定係新鮮豬肉都做得到。再配合埋蜜糖芥末醬真係無懈可擊Cook1Cook煮一煮 ・ 10 小時前
阿里淘寶閃購恐季蝕350億 料見頂 外賣戰衝擊業績 經調整淨利預計挫63%
內地外賣補貼大戰夏季開打，參與者阿里巴巴（9988.HK）和美團（3690.HK）本周公布的季績將反映有關影響。信報財經新聞 ・ 13 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前