環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
WhatsApp 為 Android 和 iPhone 用戶推出訊息翻譯功能
WhatsApp 最近發佈了一個名為「消息翻譯」的新功能，顧名思義，這個功能讓用戶可以在聊天中翻譯文本消息。
「消息翻譯」功能適用於一對一對話、群聊和頻道。當看到用不同語言的消息時，用戶可以長按該消息，點擊「翻譯」，然後選擇想要翻譯的語言。該功能也允許下載以備未來翻譯使用。此外，Android 用戶還可以選擇啟用自動翻譯功能，將整個聊天線程中的未來消息自動翻譯。
WhatsApp 表示，所有翻譯均在設備上進行，這意味著即使是 WhatsApp 也無法查看這些翻譯內容。
目前，「消息翻譯」功能已在選定語言中向 iPhone 和 Android 用戶推出，未來會有更多語言加入。對於 Android 用戶，該功能支持的語言包括英語、西班牙語、印地語、葡萄牙語、俄語和阿拉伯語，而 iPhone 用戶則可以翻譯超過 19 種語言的消息。
