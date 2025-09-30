焦點

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

Yahoo Tech HK

WhatsApp 終於支援 Live Photo！Meta AI 可用於製作對話主題、背景

Android 裝置也可分享 Motion Photo。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
WhatsApp 終於支援 Live Photo！Meta AI 可用於製作對話主題、背景
WhatsApp 終於支援 Live Photo！Meta AI 可用於製作對話主題、背景

WhatsApp 今日終於補上了一項用家期待已久的功能，Live Photo 和 Motion Photo 現已分別可在 iOS 和 Android 裝置上使用。這樣一來，你無論在哪個平台，都能透過 WhatsApp 分享包含聲音和動作的真實生活片段了。

與此同時，新版本還提供了運用 Meta AI 製作對話主題、視訊通話背景的選項。在對話中直接拍攝照片或影片時，也可選擇 AI 背景。另外在「對話」分頁中搜尋你認識的群組成員，就能看到大家共同參與的群組。在 iPhone 上早已支援的文件掃描工具，也正式向 Android 用家開放囉。

