WhatsApp 終於支援 Live Photo！Meta AI 可用於製作對話主題、背景

WhatsApp 今日終於補上了一項用家期待已久的功能，Live Photo 和 Motion Photo 現已分別可在 iOS 和 Android 裝置上使用。這樣一來，你無論在哪個平台，都能透過 WhatsApp 分享包含聲音和動作的真實生活片段了。

與此同時，新版本還提供了運用 Meta AI 製作對話主題、視訊通話背景的選項。在對話中直接拍攝照片或影片時，也可選擇 AI 背景。另外在「對話」分頁中搜尋你認識的群組成員，就能看到大家共同參與的群組。在 iPhone 上早已支援的文件掃描工具，也正式向 Android 用家開放囉。

