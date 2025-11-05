焦點

WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用

WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用。

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用，終結多年只靠 iPhone 通知鏡像回覆的權宜之計，從此在手腕即可完整閱讀長訊息、查看更多聊天記錄，亦可更清晰地預覽圖片與貼圖。

在互動上，用戶可直接錄製與傳送語音訊息，亦可以 Emoji 快速回應，對於通勤、運動或開會時的簡短往來尤其便利；同時可在手錶上顯示 WhatsApp 來電通知與來電者資料，讓用戶判斷是否需要即時接聽或稍後回覆。

Apple Watch 版 WhatsApp 功能列表：

  • 通話通知：無需查看 iPhone，即可得知是誰來電。

  • 完整訊息：你可以在 Apple Watch 上查看完整 WhatsApp 訊息，即使訊息內容較長，也能直接在手腕上顯示。

  • 語音訊息：你現在可以錄製和傳送語音訊息。

  • 對訊息傳送心情回應：我們加入了相關功能，方便你向收到的訊息快速傳送表情符號心情回應。

  • 出色的媒體體驗：你將在 Apple Watch 上看到清晰的圖片和貼圖。

  • 對話記錄：讀取訊息時，你可在螢幕上看到更多對話記錄。

私隱方面，Meta 強調此版本同樣採用端對端加密，訊息與通話均受保護；現時版本定位為伴隨應用，日後將持續擴充功能，以提升 watchOS 使用體驗與場景覆蓋。

相容性方面，需 Apple Watch Series 4 或更新型號以及 watchOS 10 或以上；更新 iPhone 上的 WhatsApp 後即可於手錶使用，已從 App Store 正式推送，並逐步覆蓋各地區用戶。

