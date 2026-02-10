黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
WhatsApp 網頁版終於可以打電話！語音 + 視像通話開始推送，beta 先試用
先支援 1 對 1，群組通話可能未來跟進。
WhatsApp 網頁版開始向 beta 用戶推出語音同視像通話功能，現階段先支援 1 對 1 對話，毋須安裝桌面版都可直接喺瀏覽器撳通話鍵開 call。通話同樣採用端對端加密並使用 Signal 協議，視像通話亦支援螢幕分享。
先做 1 對 1，開發已有 1 年
WABetaInfo 透露，WhatsApp 網頁版嘅語音同視像通話功能會先由 1 對 1 對話開始。佢哋同時提到，呢個功能大概開發咗約 1 年，期間持續調整體驗，務求同桌面版功能睇齊。用法就係打開對話後撳通話按鈕即可，如果你而家用緊網頁版，但未見到通話按鈕，唔代表你部機唔支援，而係功能仍然分批開通中。
端對端加密照跟，視像通話仲支援螢幕分享
網頁版嘅通話同樣屬端對端加密，並使用 Signal 協議，毋須用家額外開任何設定就會自動套用。端對端加密可以確保只有通話雙方先聽到內容，中間任何人（包括 WhatsApp）都無法讀取或收聽。
除此之外，WABetaInfo 提到網頁版視像通話支援螢幕分享，方便用嚟示範文件、簡報或協助排解問題。但都要記住只同可信嘅人分享，避免唔小心曝光密碼等敏感資料。
群組通話未有 ETA，但目標可能做到 32 人
現階段 WhatsApp 網頁版嘅群組語音 / 視像通話仍然「在開發當中」，WABetaInfo 未有提供確實推出時間。不過較早前嘅相關報道提到，群組通話預期可支援最多 32 人，並可能加入通話連結同預約等功能，但屬仍在開發階段嘅預期方向。
