WhatsApp 群聊新年超勁升級！自訂標籤身份一睇即明、文字秒變貼圖、活動提醒零 Miss

新年新氣象，WhatsApp 推出一系列群聊升級，正好幫你同親友更緊密聯繫。不論 Android 定 iPhone，用家都可以「更輕鬆地保持聯繫和表達自我」。

成員標籤：一群一個身份超方便

「成員標籤」功能最吸睛，讓你在不同群組自訂專屬角色。例如，在一個群你係「Anna 爸爸」，另一個就變「守門員」或「足球教練」，群友一睇就知你定位。這項更新對家長會、社區或角色扮演群特別實用，提供背景資訊並提升互動。

文字貼圖：隨手變圖加趣味

想訊息更搶眼？新「文字貼圖」功能可在貼圖搜尋輸入任何字眼，即轉成貼圖。還可直接加入常用貼圖集，無需先傳送，日常聊天或搞笑群對話更生色。

活動提醒：唔怕趕唔切時間

在群聊建立活動時，可自訂提前提醒，例如派對或通話前幾小時通知。Meta 表示，這確保成員準時到場或上線，無論通勤或視訊都無遺漏。

新功能結合分享 2GB 大檔案、高清媒體、螢幕分享等強項，令到群聊體驗更趨完善。全球用戶已陸續收到更新，香港用家快啲 check 啦！

