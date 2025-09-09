WhatsApp Web 全球現故障 用戶無法滾動聊天訊息︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】不少用戶今日（9 日）發現，WhatsApp Web 出現嚴重故障，無法在電腦版網頁介面中向上或向下滾動訊息，問題引起全球多地網民在社交平台投訴。

有網民指，在打開貼圖或表情符號視窗後，滾動功能隨即失效，導致無法瀏覽聊天記錄或聊天清單。有部分人表示重新整理頁面可暫時恢復正常，但一旦再度點擊表情或貼圖，滾動功能便會再次無法使用。亦有用戶建議透過縮放瀏覽器視窗或使用快捷鍵作為權宜之計。

不少網民起初懷疑是電腦或滑鼠出現問題，後來才發現屬於 WhatsApp Web 的系統故障。Reddit 上早於去年已有零星類似投訴，當時亦有人遇到滾動突然跳動或畫面凍結的情況，顯示相關問題並非首次出現。

WhatsApp 母公司 Meta 至今未就事件發表任何官方回應。