Whisker 最新 Litter-Robot 採用 AI 技術識別貓咪面孔及排泄物

Whisker 最新推出的 Litter-Robot 5 Pro 是一款新型自動清理貓砂盆，具備貓咪面部識別功能，繼承了 Litter-Robot 4 的優良設計。公司同時推出了一項可選的訂閱服務 Whisker Plus，該服務可以監測和追蹤貓咪的如廁行為，以生成「詳細的數據趨勢分析」，有助於早期發現變化和問題。

不過，這項服務的費用不低：Whisker Plus 的訂閱費用為每月 $7.99（約 HK$ 62.22）或每年 $79.99（約 HK$ 623.22），而 Litter-Robot 5 Pro 的售價則高達 $899（約 HK$ 7,006.22）。這款設備配備兩個具夜視功能的 AI 相機，一個用於掃描貓咪的面部，另一個則監視貓咪的排泄物。

廣告 廣告

本周，Whisker 也發佈了另外兩款新型號，包括無相機的 Litter-Robot 5，售價為 $799（約 HK$ 6,227.22），以及更加經濟實惠的 Litter-Robot Evo，售價 $599（約 HK$ 4,669.22）。這三款機型目前均可在 Whisker.com 預購，並將於 11 月 3 日開始發貨。

這些自動清理設備在硬件設計上進行了改進，現配備新的控制面板和 LCD 顯示屏，方便用戶獲得設備的即時更新，減少對應用程式的依賴或試圖解讀閃爍的 LED 燈來了解設備狀態。Whisker 聲稱 5 系列機型能夠區分尿液和糞便，並能更快地處理後者以改善氣味控制。此外，這些設備還擁有更大的廢物箱，因此用戶不必經常清理。

5 和 5 Pro 之間的主要區別在於，Pro 型號配備相機，並支持新的 Whisker PetTag（售價 $29，約 HK$ 226.20），這是一個 RFID 標籤，能幫助設備識別貓咪，特別是對於外觀相似的貓咪。該標籤同時作為數字身份證，內含 QR 碼，若有人發現您的寵物可掃描以聯絡您。5 和 5 Pro 均可容納最多五隻貓咪，比 Litter-Robot 4 多出一隻。

這些相機設計用於提供更準確的活動追蹤，幫助檢測日常活動的變化。

推薦閱讀