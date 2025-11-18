Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025 精選威士忌及大師班詳情公佈！四場必去大師班推介

11月底到澳門，除了到處吃喝玩樂，威士忌迷必去年度國際威士忌盛會Whisky Live & Fine Spirits Macau（11月28至29日舉行），活動由澳娛綜合攜手《威士忌雜誌》主辦，集合超過80個國際品牌、500款威士忌與烈酒，還有大師班、現場音樂演出及美酒美食搭配晚宴。最近官方正式公佈一系列的大師班詳情！





四場必去大師班

今年共有十場大師班，其中四場焦點場次由來自蘇格蘭、日本、法國及香港的大師主持，帶領參加者深入探索威士忌與烈酒的藝術世界。​

廣告 廣告





蘇格蘭隱藏寶藏之旅

11月28日下午4點15分，由Elixir Distillers國際業務經理Sarah Parr主持，呈獻Single Malts of Scotland系列六款非凡酒款，包括Bunnahabhain酒廠的45年Director's Special，還有Linkwood、Blair Athol等珍稀佳釀，是收藏家必去場次。​





威士忌的黑暗一面

同日下午5點，La Maison du Whisky出口區域經理Arthur LE VAILLANT將展示多款由雪莉桶與葡萄酒桶熟成的深色酒液，包括Macallan、Dalmore、Bowmore等代表作，風味濃郁且視覺出眾。​

從香港到北海道

11月29日下午3點半，丹丘蒸餾所創辦人Kit Cheung將分享跨越港日的釀酒旅程，現場可品嚐Perfume Trees Gin、Pale Ink、Yuki no Mado等代表作，感受香港創意與日本匠心的交融。​





蘇格蘭風味之旅

同日下午5點，Douglas Laing & Co.亞太區品牌大使John Hung Y.C.帶大家穿越蘇格蘭五大產區，細味Remarkable Regional Malts系列風格，並介紹Strathearn Distillery限量酒款，從Big Peat到Scallywag Noir，每杯都充滿故事。





今年活動帶來多款矚目新作與珍稀佳釀。Elixir Distillers將完整展示Macbeth Act I系列，九款以莎士比亞角色為靈感的單一麥芽威士忌，配上Quentin Blake的插畫設計，充滿藝術感。日本品牌Nikka則帶來經典「From the Barrel」，以高酒精濃度與二次熟成工藝聞名，調和後再回桶熟成三個月，讓不同原酒充分融合，即使酒精度高仍保持柔順平衡。

來自香港的丹丘蒸餾所將首度亮相其北海道之作「雪之窗Yuki no Mado」，以14種植物與雪融水釀製，展現冬日靜謐之美的琴酒。而Douglas Laing & Co.則帶來蘇格蘭最小型酒廠之一Strathearn，以稀有Maris Otter麥芽釀製濃郁滑順的單一麥芽威士忌。此外還有亞洲酒吧秀與多場品飲體驗，絕對讓威士忌愛好者大呼過癮。



