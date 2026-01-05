Whisper Aero 發佈全球首款低噪音葉吹機，採用航天科技提升效率

Whisper Aero，由前 NASA 電動飛機先驅 Mark Moore 創立，於 2026 年 CES 展會上推出了手持式 Tone T1 靜音吹葉機。這款產品特別之處在於它是全球首款採用航空技術的靜音吹葉機。該公司已在拉斯維加斯的 CES 2026 展會上開放預訂。Tone T1 不僅在超低噪音方面取得突破，還提升了效率，以提供更長的電池運行時間。Moore 在 1 月 5 日的新聞稿中表示，希望能夠幫助社區減少噪音，同時未來也能使飛機更安靜。

在美國，反對噪音景觀的運動正在興起。隨著城市和州逐步淘汰燃氣引擎，並且 HOA 強制執行嚴格的安靜時段，社區要求更清潔、更安靜的替代傳統吹葉機的設備。Tone T1 使用專有的航空推進技術，提供比頂級燃氣吹葉機更強的動力。它的運行噪音比傳統設備安靜 70%，滿足了全國對靜音草坪護理的日益需求。

Tone T1 源自 Moore 為電動飛機開發的推進技術。Moore 提到，Whisper Aero 的成立是基於對創造更安靜世界的熱情，無論是在空中還是地面。Tone T1 吹葉機是第一款使用從 NASA 的多年經驗中衍生的航空級技術的產品。它擁有專利的風扇和馬達系統，改編自高性能飛機，並採用下一代電動推進技術，以最大化氣流同時減少噪音。T1 在峰值推力下的運行噪音僅為 52 dB(A)，比市場上主要的燃氣手持設備安靜 70%。同時，T1 在動力上也超越了這些燃氣設備，達到每分鐘 880 立方英尺 (CFM) 的風量和 25 牛頓的推力，優於傳統燃氣設備 60%。

除了靜音性能，T1 還擁有以用戶為中心的特點。ToneShift 五速控制旋鈕提供智能動力模式，ToneLock 觸發器可固定設置，減少疲勞。它配備高容量 54V 可更換電池，運行時間可達 50 分鐘。對於早晨或晚間使用，內置的 700 流明 LED 夜燈能夠在不打擾他人的情況下照亮路徑。設計輕巧且符合人體工程學的吹葉機，使長時間清理過程中操作更加輕鬆，無需承受傳統設備的負擔。

Whisper Aero 的首席營運官 Ian Villa 表示，只有重新思考吹葉機的空氣運動核心，才能開發出符合現代社區期望的新型靜音高效工具。Tone T1 是一款在提升性能的同時，提供低調操作的解決方案，適合專業和家庭使用，能夠在社區、酒店環境及共享空間中舒適運行。T1 已經引起了關注，並被認定為 2025 年紐約產品設計獎的獲獎者。現在，它已經準備好面向公眾。

顧客可以選擇 Canyon Sage，這是一種設計上與自然融為一體的柔和綠色，或限量版 Silence Is Golden 型號，價格分別為 $599 / 約 HK$ 4,672 和 $699 / 約 HK$ 5,448。預訂現已開放，顧客需支付可全額退款的 $100 / 約 HK$ 780 訂金，預計首批產品將於 2026 年 9 月發貨。

