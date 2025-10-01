Win10停止支援！卡普空公告《魔物獵人》PC版將不保證正常運作，玩家怒轟要退款

微軟（Microsoft）不久前宣布，旗下作業系統 Windows 10 將在 10 月 14 日起停止支援，未來也不再提供更新，雖然日後還是可以繼續使用，但缺少了系統上的安全性更新，除了用戶本身的資安問題外，許多應用程式與遊戲廠商也陸續更新。而今日（29），Capcom（卡普空）在目前登上 PC 的 3 款《魔物獵人》系列作品中公告，未來不保證能繼續在 Windows 10 上正常運作。

許多玩家都還在使用 Windows 10。（圖源：Monster Hunter Wilds）

卡普空官方在目前已經登上 PC 的 3 款遊戲《魔物獵人 世界》、《魔物獵人 崛起》、《魔物獵人 荒野》中公告，由於微軟已經確認將在 10 月 14 日起停止支援 Windows 10，所以他們也把 Windows 10 從上述 3 款遊戲的正常運作保證對象中移除。

並解釋，在 10 月 14 日後，玩家還是可以通過 Windows 10 遊玩這些遊戲，但此日期後推出的任何遊戲更新，都有可能會導致遊戲無法正常運作。卡普空無法保證遊戲可以正常運作，即便出現任何問題或基於已知情報提供支援，他們也不會再進行新測試或調查。

而在 3 款遊戲中，目前還有頻繁更新的就是剛推出的《魔物獵人 荒野》，10 月之後甚至到 2026 年都還有預計的更新內容。因此不少玩家也留言怒罵，認為遊戲問題還沒修好，甚至有不少玩家都才剛換新電腦，要升級 Windows 11 還要硬體支援 TPM 2.0 才能使用，因此紛紛要求退款；另一派則是認為，這次的責任是在微軟身上，畢竟是微軟宣布停止支援 Windows 10，罵卡普空也沒用。

👉Windows 10 電腦死期將至！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？

