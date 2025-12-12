專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
同時當團長又演兎耳山丁子！ 山下幸輝腰力直接秒殺全場！
同時當團長又演兎耳山丁子！ 山下幸輝腰力直接秒殺全場！
大阪小學就開始扭的大男孩，現在已經把全場都帶飛了
說到山下幸輝，第一個畫面永遠是他那雙會自己跳舞的腿。2001年大阪出生，天蠍座B型，170公分，從小一就迷上跳舞，後來2020年直接殺進ジュノン決賽，從那天起人生按了快轉鍵。
現在他不只自己飛，還當了五人團WILD BLUE的隊長，帶著岡野悠矢、永岡蓮、松本怜生、吉澤要人四個兄弟一起衝。每天不是在練舞就是在片場，偶爾還要回家陪狗狗，不然他會被狗子用眼神處刑😂
2023年開始暴走，2024年直接把行程塞到爆表裂開
2023年團裡丟出《Blue Ocean》直接進オリコン前段班，他個人也沒閒著：《ガチ恋粘着獣》《私の町の千葉くんは。》《すべての恋が終わるとしても》全數上陣。
2024年生日那天直接放大招，丟出人生第一本寫真集《Lovender》，豪華版還附2026年曆，粉絲搶到伺服器當機，出版社加班加到哭。
然後他還跑去演《最高の教師》《プロパガンダゲーム》跟松本怜生第一次W主演，劇裡兩個帥哥互相嗆聲，螢幕外的粉絲已經先嗑到飽🤤
2025年他根本是分身術開掛，電影戲劇一次來三四個
今年直接玩得更大：《御上先生》演冬木竜一郎、《WIND BREAKER》當兎耳山丁子（12月5日上映，預告一出票直接賣爆）、《見える子ちゃん》權藤昭生、《【推しの子】》姫川大輝，還有《レッドブリッジ ビギニング》。
團體也沒放過，第二張單曲《Wild Heart》、月曆《1 Week Challenge》賣到斷貨，TikTok LIVE還要開YELL LIVE 2025。粉絲看著他的行程表只會說一句：「哥，你是鐵打的嗎？」我看了都想幫他請假睡三天😴
IG 45萬、X 14萬，他一發狗狗影片全世界粉絲直接淪陷
他IG @qpitdef 隨手拍愛犬睡覺的狗，留言區秒變跨國舔狗大會：「這狗比我還幸福」「來台灣開寵物見面會好不好」。
生日那天他PO「24歲啦，謝謝大家」，下面直接被「生快」「ラベンダー收到啦」「明年也要被你帥暈」洗版。
TikTok跳舞影片永遠百萬起跳，港台粉瘋狂留言「這腰借我扭一下」「大阪腔快來開直播教我們」，留言翻不完，翻到手抽筋。
粉絲真情告白，聽完你會想立刻把他的寫真供起來
「ジュノン決賽就愛他，現在看他當隊長超有安全感」「プロパガンダ遊戲跟松本的對手戲太香，我已經嗑到升天」
「Lovender裡那張濕身照我放大掛牆上，男朋友看了都說帥」「WIND BREAKER丁子一出場我就尖叫，幸輝你害我電影院出糗」
這些話都是粉絲親手打的，我只是負責搬運，甜度爆表到蛀牙🥹
他本人超酷：現在戀愛免談，先把大家帶好再說
被問到戀愛觀，他直接回：「現在沒空談戀愛，要先把團跟作品做好。」談到寫真集，他笑說：「把大阪的開朗都拍進去了，希望大家看到會笑。」
談到《WIND BREAKER》打戲，他只說：「很累，但跟大家一起完成超爽，給粉絲看就值得。」這種把熱血掛嘴邊的態度，真的讓人想給他比個大拇指👍
現在的他剛過完24歲生日，2026年曆已經在預熱了
生日那天辦《Lovender》見面會，粉絲擠到會場外還在排隊。12月5日《WIND BREAKER》上映，丁子造型一曝光預售票直接賣瘋。團體還有新單曲跟演唱會在醞釀，個人又接了パーソナルブック《Soul Mate》。
這男人根本把2025年當熱身，2026年才要正式發動，誰敢跟他賭他明年不會更紅，我現在就先喊「我輸」🤚
Japhub小編有話說
老實講，山下幸輝這種「白天練舞、晚上拍戲、半夜還要陪狗子」的生活，我光看就腿軟，但他偏偏越忙越帥，越累越會笑。
24歲就能把團長、演員、寫真王子三頂帽子穩穩戴好，還能把大阪的陽光灑到全世界，真的太犯規。
希望他哪天帶著WILD BLUE來台灣香港開唱，讓我們現場被他的腰力和笑容雙殺一次，拜託一定要來啊～我票已經準備好啦！
