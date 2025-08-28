Windows 更新或導致硬碟「消失」？Phisen 大量測試後無法復現問題

部分 Windows 11、Windows 10 的用家在完成 8 月更新後發現，自己的電腦上出現了硬碟「消失」的情況。為確定問題的嚴重性，X 上的 Necoru_cat 對 21 顆 SSD 進行了測試，結果有 12 顆中招，比例可以說相當之高了。不過幸而在這 12 顆「消失」的硬碟中，有 11 顆在重開電腦後都恢復了正常。而根據日媒 NichePCGamer 針對 8 名以上被影響用家的統計，該故障在 8 月多次發生，有問題的嫌疑版本最早可追溯到 Windows 11 KB5062660。

可能損壞硬碟的 Windows 11、Windows 10 版本

Windows 11：KB5063878、KB5063875、KB5062660

Windows 11：KB5063709、KB5063877、KB5063871、KB5063889

多名使用者均指出，硬碟「消失」大多都是在傳輸大於 50GB 的資料且硬碟空間使用率超過 60% 的前提下發生。Samsung、SanDisk、WD、Phison、SK Hynix 等各大品牌的硬體似乎都已被波及，SSD 受害最為嚴重，某些特定情況下 HDD 也不保險。 目前 Phison 已經發聲明啟動了調查，但微軟至今還未拿出任何解決辦法。

因此現階段能給大家的建議就是，如還未安裝 8 月更新的用家可以先暫緩升級。有條件的已更新用家建議回退版本，若要繼續使用問題版本，那應盡量避免大量傳輸並適當控制儲存用量。當然，最重要的還是先把重要資料備份！

更新：Phison 在進行累計超過 4,500 小時、完成超 2,200 次循環的測試後得出結論，其產品無法復現硬碟「消失」的情況。他們還表示目前暫無合作夥伴或客戶反映類似問題，微軟方面也沒有新的消息，所以整件事情可能日本用家鬧出的烏龍？

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk