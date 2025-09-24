Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Windows 10 電腦死期將至！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？

Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？

對 Windows 10 用戶有什麼影響？

電腦系統可繼續運作，但不再收到漏洞修正、功能更新及免費安全更新。

為什麼微軟如何用力推動？

有市研機構調查指出，截至 2025 年 5 月，全球 Windows 10 依然佔 53.19% 市場，Windows 11 為 43.22%，顯示過半數用戶尚未升級。

Windows 11 強制啟用 TPM 2.0、Secure Boot 及 VBS（Virtualization-based Security），降低惡意程式於開機階段植入的風險。微軟內部數據顯示，相比未啟用 VBS 的 Windows 10 裝置，受攻擊率可降 60%以上。

在 AI 時代，微軟雖然已經具備大量先進 AI 產品，但也需要有最新的系統來支援。Windows 11 內置具備 GPT 的 Copilot AI，可進行文件摘要、程式代碼解釋、自然語言搜尋等。同時又推出更高階的「Copilot+ PC」，以本機處理器具備 NPU 的設計（Qualcomm Snapdragon X Elite、Intel Lunar Lake）來硬件加速本機 AI 功能體驗。

Win 10 用戶有什麼選擇？

升級到 Windows 11

方式：如運行正版 Windows 10 個人版的電腦規格符合要求，就能免費下載系統升級；如電腦規格不符合升級條件，就需要換機。

留守 Windows 10 + 註冊 ESU

方式：

開啟免費使用的 Windows Backup 功能 以 1,000 微軟積分換領 US$30 一年

注意：ESU 只會向個人版本 Windows 10 提供一年的官方安全更新，而且在完結後不會再提供。

可以破解嗎？

過去流行的 Registry Hack、`setup.exe /product server` 等繞過手段，但已被新版本 Windows 11 Canary build 封鎖。雖然第三方工具仍可強行安裝，但未獲官方支援，更新可能中斷。微軟亦刪除官方文件中所有繞過教學，顯示立場漸趨強硬。

如何確認 Windows 10 電腦可以免費升級 Windows 11？

若電腦於 2017 年後購入，大多數主機板已內建 TPM 2.0 或支援 fTPM，BIOS 內可手動啟用。用戶亦可先用 PC Health Check 工具確認兼容性。部分較舊型號雖 CPU 合規，但缺 TPM 晶片；可考慮外掛 TPM 模組，但港行貨源稀少，改換新機或許更化算。

CPU：Intel 第 8 代（Coffee Lake，2017）或 AMD Ryzen 2000（Zen+，2018）後之型號。

RAM：≥4 GB（建議 8 GB 或以上）。

儲存：≥64 GB 可用空間。

TPM 2.0：硬體或 Firmware TPM (fTPM/PTT) 必須啟用。

UEFI + Secure Boot：Legacy BIOS 不被支援。

Display & GPU：需支援 DirectX 12、WDDM 2.0 驅動

Windows 11 laptop 推薦和優惠

輕巧高效

ASUS Zenbook A14 (2025)（UX3407）

豐澤優惠價 HK$9,698｜建議價 HK$11,998

Amazon US$1,296.29（約 HK$10,175.42 ）

這款號稱全球最輕的 Copilot+ PC，機身重量僅 980g，搭載 Snapdragon X 系列處理器，內建最高 32GB RAM 及 1TB SSD。配備 14 吋 3K ASUS Lumina OLED 螢幕，續航力可達 29 小時，支援 49 分鐘快充至 60%。採用 Ceraluminum 陶瓷鋁合金材質，比傳統鋁材輕 30% 但強度提升 3 倍，具備防刮、防指紋特性。

立即購買

Surface Laptop 第 7 版 Copilot+ PC

微軟官網優惠價 HK$9,388｜建議價 HK$10,488

Amazon 優惠價 US$899.99（約 HK$7,064.61）

微軟全新推出的 Surface Laptop 第 7 版 Copilot+ PC，搭載 Snapdragon X Plus 處理器，內建 45 TOPS NPU，提供最長 23 小時影片播放和 16 小時網頁瀏覽續航力。機身採用高級陽極氧化鋁製成，提供碧海青、羅蘭紫及白金色三種配色選擇。

立即購買

專業設計

Galaxy Book5 Pro 360

Samsung 官網優惠價 HK$13,180｜原價 HK$16,180

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 內建了 16 吋觸控式 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，支援 2880 x 1800 解析度、最高 120Hz 更新率，螢幕可 360 度翻轉變成平板模式。機身厚度最薄處僅 12.8mm，重量僅 1.69kg，搭配月影灰色或薄霧銀色的時尚外觀，輕巧便攜且極具質感。搭載 Intel Core Ultra 7 處理器 (Series 2) ，運算能力高達 47TOPS，能處理繁重任務與複雜 3D 渲染。內置 AI Select 智能搜尋功能，透過 S Pen、游標或指尖在觸控屏幕上直接追蹤圖像、文字或 QR Code，無需打字即可快速獲取搜尋結果。配備長效電池，支援長達 25 小時的影片播放時間，一次充電即可滿足全天使用需求。

立即購買

Lenovo P14s Gen 5 (14” Intel) Mobile Workstation

ThinkPad P14s Gen 5 (14 inch Intel) Mobile Workstation

Lenovo 官網優惠價 HK$13,898 起｜建議價 HK$20,100

Amazon 優惠價 US$1,399 起（約 HK$10,981）｜原價 US$1,529

專業工作站級別的 14 吋 laptop，最高搭載 Intel Core Ultra 9 處理器連 Intel vPro 配備 NVIDIA GeForce RTX 500 Ada Generation 顯示卡，支援最高 96GB RAM 及 2TB 儲存空間。提供四種顯示選項，包括 14.5 吋 3K IPS 防眩光螢幕、100% DCI-P3、430 nit；14.5 吋 WQXGQ 觸控防眩光、100% sRGB；14.5 吋 WQXGQ 防眩光 IPS 螢幕、100% sRGB、X-Rite 原廠色彩校準，適合有著不同色準要求的專業用戶。

立即購買

電競娛樂

ASUS ROG Strix G16 (2025) - RTX 5060

ASUS ROG Strix G16

豐澤建議價 HK$18,998

Amazon US$1,500（約 HK$11,766 ）

專為重度遊戲玩家設計，搭載 Intel Core i7-14650HX 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU。配備 16 吋 FHD+ 165Hz 顯示屏，採用 ROG Intelligent Cooling 智慧散熱系統，並具備炫彩 RGB 燈效。適合高負載遊戲、串流及高解析度影片編輯。

立即購買

Lenovo LOQ 15IRX9

Lenovo LOQ 15IRX9

Lenovo 官網優惠價 HK$7,098 起｜建議價 HK$10,500

配備 15.6 吋 144Hz 顯示屏，搭載 i5-13450HX 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 顯示卡。內建 24GB DDR5 記憶體及 512GB PCIe SSD，機身重量 2.1kg。

立即購買

