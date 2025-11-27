Windows 11 升級又踩屎，遊戲性能下降50%!!!

文章來源：Qooah.com

Windows 系統更新翻車事件再添新例，微軟近期推送的 Windows 11 KB5066835 更新引發軒然大波，導致 PC 遊戲性能出現斷崖式下跌，最高降幅達 50%，眾多玩家深受其害。

這一嚴重問題已得到 Digital Foundry、wccftech 等多家權威科技媒體的證實。Digital Foundry 在搭載 Ryzen 7 9800X3D 處理器與 NVIDIA RTX 5090 顯示卡的高階遊戲平台上進行實測，結果顯示熱門遊戲《刺客教條：暗影者》的幀率損失幅度高達 33%–50%，流暢的遊戲體驗被嚴重破壞。對於依賴高性能硬件的玩家而言，如此巨大的性能衰減意味著遊戲畫面窒機、操作延遲等一系列問題，數周內的遊戲體驗大打折扣。

值得慶幸的是，NVIDIA 迅速響應，推出了 581.94 版 GeForce 驅動程式，成功修復了此次更新帶來的性能漏洞。這使得用戶無需繁瑣地卸載系統更新，只需升級顯示卡驅動即可恢復正常遊戲性能，為受影響的玩家提供了便捷的解決方案。

然而，此次事件也引發了業界對微軟測試流程的廣泛質疑。wccftech 已正式向微軟發出問詢，要求其解釋為何未提前與 AMD、NVIDIA 等 GPU 廠商溝通協調，導致問題爆發後用戶遭受數周不良體驗。Digital Foundry 也表示困惑，質疑微軟當前的測試機制是否存在嚴重缺陷，為何會出現破壞硬件性能、需要顯示卡廠商後續「執屎」的低級失誤。

作為全球知名的科技巨頭，微軟的系統更新本應經過嚴格測試，確保兼容性與穩定性。此次嚴重的性能翻車事件，不僅損害了用戶權益，也讓 Windows 系統的口碑受到影響。目前，微軟尚未對此事作出正式回應，玩家與業界都在等待其給出合理的解釋，以及避免類似事件再次發生的具體措施。