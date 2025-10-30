Windows 11 類似 Vision Pro 的遠端桌面功能在 Quest 3 上全面上線

Microsoft 正式發佈了其 Windows 11 遠端桌面功能，現已支持 Meta 的 Quest 3 和 Quest 3S 頭戴顯示器。這項功能可以將多個高解析度顯示器串流至使用者的 Quest 頭戴顯示器，同時還提供沉浸式的超寬模式，類似於 Apple 的 Vision Pro。

Microsoft 在 2024 年 12 月首次在 Quest 頭戴顯示器上推出了虛擬桌面功能，並在過去幾週隨著 Horizon OS v81 更新進行了更廣泛的推廣。最初這項功能僅支持多個桌面顯示，但 UploadVR 發現了一個選項，可以將虛擬桌面轉換為一個彎曲的超寬顯示，圍繞使用者的視野。

廣告 廣告

在 Windows 電腦上下載 Mixed Reality Link 後，Quest 3 和 3S 的使用者可以查看自己的鍵盤並選擇「配對」，以便從頭戴顯示器查看和互動桌面顯示。Meta 指出，使用者可以選擇沉浸於虛擬桌面中，或使用透視功能，以便仍能看到周圍環境。

除了這次更新外，Meta 還推出了在所有應用中重新調整和更改顯示大小的功能，以及一個全透視功能，讓使用者通過雙擊頭戴顯示器側面或按下 Meta Quest 3S 的操作按鈕迅速檢查環境。現在，使用者也可以同時打開多達 12 個應用程序。

推薦閱讀