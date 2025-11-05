Windows 11 Pro 現在僅售 $15，原價 $199，吸引升級用戶

最近，微軟（Microsoft）推出了一項重要的價格調整，將 Windows 11 Pro 的價格大幅下調，這對於想從 Windows 10 升級的用戶來說是一個具吸引力的選擇，因為 Windows 10 已經停止支援。此外，這家科技巨頭也在增強其軟件產品，融入了一些旨在改善用戶體驗和安全性的功能。

目前，Windows 11 Pro 的價格僅為 $15 / 約 HK$ 117，較原價 $199 / 約 HK$ 1,552 大幅減少。這項促銷優惠的推出，正值微軟正式結束對 Windows 10 的支援，使得仍在使用該系統的設備面臨安全風險。希望在預算內升級並保護電腦的用戶可以利用這個限時優惠。Windows 11 Pro 擁有更清晰和更有組織的界面，以及增強日常使用的實用工具。重新設計的任務欄、Snap Layouts 和多桌面選項使得多任務處理變得更加簡便。此外，微軟 Teams 和 AI 驅動的 Copilot 的整合，為用戶提供了新的溝通和資訊檢索方式。

安全性是 Windows 11 Pro 中的一個重點。該操作系統支持 TPM 2.0、BitLocker 驅動加密和基於硬件的身份驗證，這些功能有助於防止惡意軟件攻擊和數據丟失。對於專業人士來說，Windows 11 Pro 還提供了 Hyper-V 虛擬化、遠程桌面功能以及 Windows Sandbox，用於創建隔離的測試環境，進一步增強了其在商業領域的吸引力。

同時，Samsung 近期因其針對 Apple 產品的持續營銷策略而引起了媒體的關注，特別是針對 iPhone Air。該公司在 Instagram 上發布了一系列廣告，諷刺 iPhone Air，同時展示其 Galaxy S25 Edge 智能手機的功能。這一營銷策略旨在突出 Galaxy S25 Edge 的優越特性，尤其是其令人印象深刻的 2 億像素相機，與 iPhone Air 的 4800 萬像素傳感器形成鮮明對比。

首個廣告對 iPhone Air 進行了嘲諷，稱其為「其他纖薄手機」，強調其無法與 Galaxy S25 Edge 的先進攝影能力相比，包括超廣角拍攝。隨後的廣告將兩部設備拍攝的照片進行了並排比較，展示 Galaxy S25 Edge 拍攝的圖像更為清晰和生動。該系列的最後一則廣告展示了 Edge 的慢動作效果，並以「Edge 勝出」的強烈宣告作結。

這並不是 Samsung 首次嘲諷 Apple 的產品，但這一策略在提升銷售方面的有效性仍然存在不確定性。報導指出，Galaxy S25 Edge 的銷售未達預期，對於 Galaxy S 系列的未來引發了質疑。有 speculations 表示，明年可能不會推出 Galaxy S26 Edge，這或許是因為市場表現不佳。

雖然 Galaxy S25 Edge 在獲得市場認可方面面臨挑戰，但它並不孤單；報導顯示，iPhone Air 也同樣面臨著不理想的銷售數字，促使 Apple 減少該設備的生產目標。展望未來，近期報導暗示，Samsung 可能仍計劃在 2026 年推出一款纖薄手機，具體取決於市場狀況以及 Apple 可能發布的 iPhone Air 繼任者。

目前，Samsung 繼續在宣傳 Galaxy S25 Edge 的同時，對 iPhone Air 進行攻擊，這突顯了智能手機市場的競爭性以及企業為了確立其市場地位所付出的努力。

