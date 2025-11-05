低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Windows 11 Pro 現在僅售 $15，原價 $199，吸引升級用戶
最近，微軟（Microsoft）推出了一項重要的價格調整，將 Windows 11 Pro 的價格大幅下調，這對於想從 Windows 10 升級的用戶來說是一個具吸引力的選擇，因為 Windows 10 已經停止支援。此外，這家科技巨頭也在增強其軟件產品，融入了一些旨在改善用戶體驗和安全性的功能。
目前，Windows 11 Pro 的價格僅為 $15 / 約 HK$ 117，較原價 $199 / 約 HK$ 1,552 大幅減少。這項促銷優惠的推出，正值微軟正式結束對 Windows 10 的支援，使得仍在使用該系統的設備面臨安全風險。希望在預算內升級並保護電腦的用戶可以利用這個限時優惠。Windows 11 Pro 擁有更清晰和更有組織的界面，以及增強日常使用的實用工具。重新設計的任務欄、Snap Layouts 和多桌面選項使得多任務處理變得更加簡便。此外，微軟 Teams 和 AI 驅動的 Copilot 的整合，為用戶提供了新的溝通和資訊檢索方式。
安全性是 Windows 11 Pro 中的一個重點。該操作系統支持 TPM 2.0、BitLocker 驅動加密和基於硬件的身份驗證，這些功能有助於防止惡意軟件攻擊和數據丟失。對於專業人士來說，Windows 11 Pro 還提供了 Hyper-V 虛擬化、遠程桌面功能以及 Windows Sandbox，用於創建隔離的測試環境，進一步增強了其在商業領域的吸引力。
同時，Samsung 近期因其針對 Apple 產品的持續營銷策略而引起了媒體的關注，特別是針對 iPhone Air。該公司在 Instagram 上發布了一系列廣告，諷刺 iPhone Air，同時展示其 Galaxy S25 Edge 智能手機的功能。這一營銷策略旨在突出 Galaxy S25 Edge 的優越特性，尤其是其令人印象深刻的 2 億像素相機，與 iPhone Air 的 4800 萬像素傳感器形成鮮明對比。
首個廣告對 iPhone Air 進行了嘲諷，稱其為「其他纖薄手機」，強調其無法與 Galaxy S25 Edge 的先進攝影能力相比，包括超廣角拍攝。隨後的廣告將兩部設備拍攝的照片進行了並排比較，展示 Galaxy S25 Edge 拍攝的圖像更為清晰和生動。該系列的最後一則廣告展示了 Edge 的慢動作效果，並以「Edge 勝出」的強烈宣告作結。
這並不是 Samsung 首次嘲諷 Apple 的產品，但這一策略在提升銷售方面的有效性仍然存在不確定性。報導指出，Galaxy S25 Edge 的銷售未達預期，對於 Galaxy S 系列的未來引發了質疑。有 speculations 表示，明年可能不會推出 Galaxy S26 Edge，這或許是因為市場表現不佳。
雖然 Galaxy S25 Edge 在獲得市場認可方面面臨挑戰，但它並不孤單；報導顯示，iPhone Air 也同樣面臨著不理想的銷售數字，促使 Apple 減少該設備的生產目標。展望未來，近期報導暗示，Samsung 可能仍計劃在 2026 年推出一款纖薄手機，具體取決於市場狀況以及 Apple 可能發布的 iPhone Air 繼任者。
目前，Samsung 繼續在宣傳 Galaxy S25 Edge 的同時，對 iPhone Air 進行攻擊，這突顯了智能手機市場的競爭性以及企業為了確立其市場地位所付出的努力。
推薦閱讀
其他人也在看
Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包
Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Intelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 53 分鐘前
蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元
《彭博社》報道，蘋果公司(AAPL.US)正籌備進軍低價手提電腦市場，首次開發平價版Macbook手提電腦，以吸引現時使用Chromebook及入門級Windows電腦的用戶。AASTOCKS ・ 19 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
HKCERT：新變種電騙借AI升級 籲市民提高警覺
香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)表示，近期，電子詐騙手法持續升級，從傳統的視覺混淆陷阱到針對AI技術的新型釣魚攻擊，市民面臨的網絡安全威脅日益增大。 中心提醒，當前黑客不但利用肉眼難察的細微視覺差異進行「以假亂真」的詐騙，更會進一步針對人工智能(AI)工具展開隱蔽性的釣魚攻擊。面對這些類型的新型態詐騙，市民務必提高警覺，落實最佳保安實踐，以保障個人資料與財產安全。 [視覺陷阱：用「rn」冒充「m」的釣魚手法] 最近出現一起典型的電郵釣魚攻擊事件，該郵件聲稱來自科技公司Microsoft，但實際上其電郵地址中的「microsoft」字樣存在細微的視覺陷阱。黑客將字母「m」替換為由「r」和「n」組成的「rn」，形成「rnicrosoft」，令用戶在匆忙查看郵件時難以察覺異常。 這種極度細微的視覺混淆手段正在變得越來越普遍，黑客還可能利用類似的大小寫和字母替換手法，例如將「o」換成「0」、「l」換成「1」或「I」以及使用西里爾字母「a」假裝英語「a」，來製造真假難辨的釣魚電郵或網站，誘騙用戶洩露敏感信息或點擊惡意鏈接。 [使用AI工具需警惕：釣魚攻擊與安全隱患] 除了視覺陷阱，針對AAASTOCKS ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
WhatsApp推出Apple Watch應用程式
Meta Platforms(META)周二推出了獨立Apple Watch應用程式，適用於其熱門即時通訊服務WhatsApp，用戶能夠在蘋果(AAPL)可穿戴設備上使用WhatsApp聊天，而無需iPhone。AASTOCKS ・ 20 小時前
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布TechRitual ・ 1 天前
雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平
雙十一優惠以電器折扣最為吸引，豐澤推出每日限量快閃產品，低至 HK$11 起，如果能搶到僅售 HK$1,411 的 PlayStation Portal 是真的非常吸引！另外只有 5 件的 MSI Thin 15 B13VE RTX4050 電競筆電在優惠碼後就可以直減 HK$1,188，也是很不錯的。不幸錯過了限時限量優惠？Yahoo Tech 在 Amazon 上找到更高規，而且賣更便宜同款機型喔！Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Strava「約跑」App爆紅策劃上市！Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體，運動社交結識高質伴侶
新世代不再愛用「約會 APP」，轉戰「跑步社團」結識朋友了嗎？社交健康平台 Strava 近年大受歡迎，更指將於 2026 年公開上市，意味著將成為全球最大的運動社交平台！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？
Perplexity 允許旗下 Comet 瀏覽器代理用家購物的做法，顯然引起了 Amazon 的強烈不滿。據彭博報導，Amazon 已致信 Perplexity 要求其「停止並關閉」Comet 的代購功能，因此行為違反了服務條款，降低了用家體驗並可能造成隱私漏洞。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store
據內媒報道，蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store。即用戶無需持有 iPhone 等蘋果設備，即可透過瀏覽器存取 apps.apple.com，體驗完整的應用程式瀏覽、搜尋和分享功能。 (CW)infocast ・ 1 天前
一分鐘簡單設定，用 iOS 26.1 爽玩繁體中文 Apple Intelligence 功能！
Apple 推送了新版 iOS 26.1 作業系統，為 Apple Intelligence 加入繁體中文語系支援，升級後支援相關功能的 iPhone 跟 iPad 等 iOS / iPadOS 裝置，終可使用包括書寫工具、即時翻譯跟影像樂園等多項功能。Mobile Magazine ・ 11 小時前
英偉達(NVDA.US)與德意志電信達成10億歐元AI雲端協議
英偉達(NVDA.US)與德意志電信周二確認，雙方已簽署一項10億歐元的合作協議，在德國建設一個資料中心，預計將於2026年第一季度投入運行，並將成為全球首個工業AI雲端。 英偉達執行長黃仁勳表示，德國的工程與工業實力聞名世界，而現在優勢正被AI技術進一步強化。擁有全球首個工業AI雲以及德國最大的GPU部署之一，公司正在將NVIDIA AI與機械人技術，引領德國工業轉型進入新時代。 該個AI基礎設施旨在使德國和歐洲的大型企業、新創公司以及中小型企業能夠利用安全且主權的資訊科技框架，開發、訓練和部署用於各種製造應用的人工智能，包括設計與機械人技術。SAP和德意志電信將在資料中心方面展開合作，德意志電信提供基礎設施，而SAP則提供其商業技術平台和應用程式。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
DJI Osmo Mobile 8 手機雲台補上 360° 環拍和 NFC，通用前代多功能追蹤模組
DJI 的 Osmo Mobile 手機雲台今日更新，剛剛登場的 Osmo Mobile 8 可以看作是 Osmo Mobile 7P 的小幅升級版，主要變化是補上了 360° 無限位旋轉和 NFC。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載
文章來源：Qooah.com Google 為了讓用戶更便捷地瞭解應用評價，在 Google Play Store 中加入了AI技術/功能，後續用戶不需要翻動頁面去查看上百條、甚至上千條評論瞭解應用情況，AI 會直接生成簡述地概要供用戶參考。據網絡流傳的圖片可以看到，用戶在 Google Play Store 的應用頁面，能夠看到一個板塊「評分與評論」，「評分與評論」中有一個標題名為「用戶評價」，「用戶評價」下方會顯示由 AI 總結其他用戶對應用評價的一段概述（正面、負面評價均會呈現），這個新功能正在通過 Google Play Store 48.5.23-31 版本逐漸發佈。 網絡流傳現階段 Google Docs 應用評論的截圖，截圖呈現 AI 生成了一段概述，正面評價為用戶普遍認為該應用使用起來較容易，並稱贊了該應用豐富的自定義選項；負面評價為部分用戶反映應用的用戶界面會出現一些Bug。而且 AI 還會給出一些話題標籤（chips），如「文件管理」、「用戶界面」和「應用穩定性」等詞條，使得用戶更方面地查看相關詞條下的詳細評價。 現在各大平台都會利用AI 生成評論概述，這種功能可以Qooah.com ・ 1 天前
HONOR Magic8 Pro 國際版即將登場 馬來西亞率先預熱!
HONOR 今年十月中旬在國內市場推出 Magic8 系列後，今日正式啟動國際版佈局。備受矚目的 Magic8 Pro 已確定將首站登陸馬來西亞市場，HONOR 馬來西亞官方帳號近日已展開預熱宣傳，雖然目前尚未公佈確切上市日期，僅以「即將來臨」預告，筆者預計 Magic8 系列最快 11 月底登陸香港。Mobile Magazine ・ 11 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 2 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 5 小時前