Windows 12.2 概念設計圖，不會再使用滑鼠和鍵盤，一切全靠幻想
文章來源：Qooah.com
目前 Windows 11 25H2 版本正式進入開發階段，這個版本預計會在2025年9月、10月推出，但據傳本次不會有太大的更新幅度。
雖然 Windows 12 暫未有明確的發佈消息，但關於 Windows 12.2 的概念設計被曝光，AbdiRPC4789（概念設計師） 分享了對於 Windows 12.2 的概念設計，展示了操作系統中各種應用程式和元素，比如開始功能表、主題、工作列等、豐富的自定義以及個性化選項。
設計師還加入了 Windows 7 和 Windows 10 的主題，讓懷舊用戶能夠在更新的系統中操作經典主題。
David Weston（微軟企業與操作系統安全副總裁）稱，未來的 Windows 系統可能不會使用再滑鼠和鍵盤，或許主要會使用 AI 對話的操作方式，David Weston 認為五年內用戶能夠與 AI 代理進行互動，AI 代理會像一個專家，能夠加入線上會議，能夠接受用戶分派的任務、電子郵件等。
