Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？

美國減息預期持續升溫，加上一手新盤銷情暢旺，帶動本港樓市氣氛升溫。過去周六、日十大指標屋苑交投明顯增加，更創出83周新高紀錄。市場上，鰂魚涌太古城罕有複式戶以1,880萬元連租約獲投資者承接，而沙田第一城亦見業主反價10萬元沽貨，反映買家入市信心增強。更多消息：太古城海景3房短炒賺227萬 呎價近兩萬 一年升值兩成上季新盤撻訂錄381宗創新高！ 柏瓏I錄136宗佔最多！據四大代理行最新統計，十大屋苑於剛過去的周末兩日錄得約10至19宗成交，交投全線上升。中原地產錄得18宗成交，按周升63.6%，創83周新高；美聯物業錄得19宗買賣，按周升58.3%，同創83周新高；利嘉閣錄16宗，創84周新高；港置則錄得10宗，按周升逾四成，創三周以來新高。（註：各代理統計十大屋苑口徑略有差異）太古城近期優質單位頻現成交。中原高級資深區域營業經理王秀芬透露，綠楊閣頂層複式4房連天台戶（實用面積1,072平方呎，東南向內園），近日獲投資者以1,880萬元連租約購入，折合呎價17,537元。以現有每月租金約5.2萬元計算，買家即享3.3厘租金回報。原業主2003年8月僅以460萬元入市，持貨22年帳面賺1

28Hse.com ・ 6 小時前