尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？
Winter近期出席Chaumet在首爾樂天百貨的Bee de Chaumet系列快閃店活動，以一身簡約貴氣的白色馬甲造型驚艷全場。身上精緻閃耀的Chaumet飾品，更完美襯托出她的獨特清冷氣質，讓人一眼就被這套珠寶的魅力俘虜，甚至有少少心動想買來做聖誕禮物！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Winter同款Bee de Chaumet系列精選推薦
作為Chaumet的經典系列，Bee de Chaumet以蜜蜂與蜂巢為靈感，設計風格充滿自然主義。
1. Bee de Chaumet小型項鏈（HK$28,200）
18K玫瑰金搭配鋪鑲鑽石，蜂巢的幾何紋理層次感十足，適合單戴或疊戴，點綴造型。
2. Bee de Chaumet戒指（HK$23,900）
18K白金鑲嵌半鋪鑽石，蜜蜂圖案經典靈動、低調卻搶眼，日常佩戴令整體造型更精緻。
3. Bee de Chaumet 18K玫瑰金手環（HK$164,000）
全鋪鑽石搭配鏡面拋光金質，光線下閃耀奪目，雙重花朵圖案與蜂巢元素融合，高貴感拉滿。
4. Bee de Chaumet可轉換耳環（HK$246,000）
18K玫瑰金鋪鑲鑽石，支持兩種佩戴方式，可拆卸設計靈活多變，輕鬆應對不同場合造型。
5. Bee de Chaumet 18K黃金手環（HK$43,500）
黃金質感溫潤，蜂巢紋理簡潔大氣，不論單戴還是與其他手環疊搭，都能展現獨特風格。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Nike加價高達18％？加價前手刀搶Karina同款波鞋，大熱薄底鞋款趕快入手
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
其他人也在看
32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣
Jennie在BLACKPINK高雄巡演裡，復刻了Chanel 1993年由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，完美駕馭32年前的老佛爺經典設計！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
Fendi手袋突發低至55折？FARFETCH限時Pre-Owned手袋額外減價！Baguette折後平近$5,000
如果一直想入手一個經典及復古款的名牌手袋，FARFETCH的Pre-Owned區是一個不錯的尋寶之地！最近FARFETCH突發推出Fendi二手手袋限時低至65折優惠，而且更加碼推出指定款式額外85折，折上折後最平55折就買到，簡直不可思議！Yahoo購物專員率先望過，FARFETCH入面不少Fendi手袋的品質及款式都幾吸引，經典款如Baguette、Peekaboo、水桶袋等都有，非常難得。想輕鬆以半價入手夢寐以求的Fendi手袋的話，不容錯過今次FARFETCH Pre-Owned減價！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
營養師揭「4大血型瘦身黃金法則」按血型調整減肥策略！事半功倍輕鬆減磅
在減重這條路上，你是否試過各種飲食法卻總是效果有限？其實，人體的血型與消化系統、代謝方式息息相關，選擇適合自己的飲食與運動方式，才能真正達到健康又有效的減重目標！根據美國自然療法醫師 Peter J. D'Adamo 的研究，可你針對體質調整策略，讓大家甩肉更輕鬆！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款
《許我耀眼》的成功再度證明了趙露思「話題女王」的地位，從劇情到造型穿搭，每一幕都成為觀眾熱議焦點。其中，她「反手一包」的畫面掀起全網熱議，以粉紅Versace手袋霸氣地揮向對方，意外引發時尚圈的瘋搶潮。除了「打人包」外，劇中出現的名牌手袋多達數十款，以下即為大家盤點最值得入手的款式！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【U士多】秒殺價 日清北海道小麥粉出前一丁 $39.9/2袋（即日起至06/11）
U士多秒殺價有獅球嘜花生油優惠裝900毫升四支裝 $99.8/排、日清北海道小麥粉出前一丁即食麵五包裝 $39.9/2袋、家樂氏可可米玉米片170-190克 $29.9/2盒、韓國不倒翁金拉麵 $22.9/袋、麥維他消化餅12小包 $13.9/盒、Milk Secret 全脂或低脂牛奶1公升裝 $12/盒、時選牌豬肉脯 $32/袋、A-TATSE椰子薄脆 $12/袋、藍妹啤酒500毫升四罐裝 $39.9/排、雀巢咖啡六罐裝 $28/排、板町豆漿 $4.9/支、板町椰汁 $5.9/支！YAHOO著數 ・ 1 天前
香港好去處｜鄧麗欣Stephy開首個個人畫展、圓畫家夢！展出逾20幅親筆畫作 即睇門票優惠
鄧麗欣（Stephy）近年在香港演藝界愈戰愈勇，今年42歲生日當日宣佈將以畫家身分「出道」，舉行首個個人畫展「Step Into The Secret Garden」，展出超過20幅親筆畫作及限家周邊產品，透過藝術形式與大眾分享一個屬於她的「秘密花園」，即睇畫展詳情及門票價錢！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
茄子食譜│醬烤茄子 咁樣混醬至入味
烤焗茄子軟糯香口，是非常下飯的菜式，但有些不喜歡孜然味或太油太辣口味的朋友便可能會錯過這菜式，那把醬烤茄子的醬料換成香而不辣的黑蒜口味，便人人啱食。茄子先焗軟再塗醬汁可以更易入味，再分兩次塗上，味道便可滲入茄子內，最後一次焗的時候要記得把溫度調細，以免烤焦表面，即睇如何製作醬烤茄子：Yahoo Food ・ 8 小時前
【一田】日本秋祭り‧ 応援SALE 精選「日本一」受賞級美食（即日起至05/11）
一田日本秋祭り‧ 応援SALE登場，以好價直送日本各縣秋日滋味！受賞級或滿載匠人精神嘅「日本一」美食包括日本晴王提子、近江牛牛肩胛火鍋拼盤、日本廣島地御前珍寶蠔5L (6隻裝)、夢王雞蛋(10隻裝)、祇園辻利 抹茶味奶油蛋捲 (8包入)、JA日本秋田咲花米(2公斤)、越後雪室屋滴漏咖啡(10克X5包裝): 榮獲 Innovation Net Award2015日本農林水產大臣獎，由食材、飲品到甜點應有盡有！YAHOO著數 ・ 1 天前
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
操盤手札記│習特見面前 盤棋捉到邊？（割柑人）
10月30日喺南韓APEC會議期間舉行，而兩國經貿團隊，包括中國副總理何立峰、美國財長貝森特，10月24日至27日則喺馬來西亞進行經貿磋商，為「習特會」先行摸底。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！
第1招：戒糖飲料，氣色亮、體重掉更快唐綺陽坦言，過去最難戒的不是炸雞，而是含糖飲料。她在醫師建議下全面改喝無糖綠茶與氣泡水，連續一週就感覺精神變好、皮膚更透亮。她笑說：「戒糖後體重才真的穩定下來！」第2招：減少精緻澱粉，吃飽也能瘦「減肥最重要的就是管好嘴！...styletc ・ 39 分鐘前
灣仔美食｜皇后大道東現「阿婆小屋」！祖母Grandma’s Scones鬆餅店開幕 可能是香港最小的「小店」？
看似從童話故事走出來的「祖母小屋」，原來是Grandma's Scones首間獨立店「General Store by Grandma's Scones」。從2019年網店起家，到銅鑼灣SOGO創下日賣1,500個鬆餅佳績，祖母終於在灣仔落地生根，用最真摯的傳統食譜，為城市人送上稍息的甜蜜時光，必入手全新產品不銹鋼盒子蛋糕系列！Yahoo Food ・ 8 小時前
《Yahoo電影》專訪｜Disney+《宇宙Marry Me?》崔宇植愛搞笑自比「片場小狗」 庭沼珉甜讚對手：這是一生人一次的化學作用
Disney+由崔宇植、庭沼珉主演的愛情喜劇《宇宙Marry Me?》自播出以來口碑滿滿，收視也創新高。兩位主角早前更接受《Yahoo電影》專訪，透露了大量不為人知的小秘密！崔宇植就表示自己會於片場帶動氣氛：「我會像隻小狗般四圍跑，令大家感覺都自在。」令拍檔庭沼珉都被感染：「因為他很搞笑，我自己都很驚訝，想不到自己可以如健談、笑這麼多！」兩位劇內外都CP感滿滿，充滿戀愛氛圍！Yahoo Movies HK ・ 39 分鐘前
十大屋苑成交創83周新高！太古城優質複式戶1,880萬沽
美國減息預期持續升溫，加上一手新盤銷情暢旺，帶動本港樓市氣氛升溫。過去周六、日十大指標屋苑交投明顯增加，更創出83周新高紀錄。市場上，鰂魚涌太古城罕有複式戶以1,880萬元連租約獲投資者承接，而沙田第一城亦見業主反價10萬元沽貨，反映買家入市信心增強。更多消息：太古城海景3房短炒賺227萬 呎價近兩萬 一年升值兩成上季新盤撻訂錄381宗創新高！ 柏瓏I錄136宗佔最多！據四大代理行最新統計，十大屋苑於剛過去的周末兩日錄得約10至19宗成交，交投全線上升。中原地產錄得18宗成交，按周升63.6%，創83周新高；美聯物業錄得19宗買賣，按周升58.3%，同創83周新高；利嘉閣錄16宗，創84周新高；港置則錄得10宗，按周升逾四成，創三周以來新高。（註：各代理統計十大屋苑口徑略有差異）太古城近期優質單位頻現成交。中原高級資深區域營業經理王秀芬透露，綠楊閣頂層複式4房連天台戶（實用面積1,072平方呎，東南向內園），近日獲投資者以1,880萬元連租約購入，折合呎價17,537元。以現有每月租金約5.2萬元計算，買家即享3.3厘租金回報。原業主2003年8月僅以460萬元入市，持貨22年帳面賺128Hse.com ・ 6 小時前
【759阿信屋】今期熱選（27/10-31/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，真美黃金魚蛋/潮州魚丸$29.9/2袋、麒麟生茶系列 $17.9/3件、百邦迷你Bit朱古力 $21.9/件、百邦Truffle & Sepiart 4口味雜錦朱古力家庭裝 $21.9/件、BOSOMI嬰兒加護濕紙巾60P $19.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
俄羅斯成功試射新「核動力巡航飛彈」！普京：核威懾力達最高水準
俄羅斯總統普京週日（26 日）表示，俄羅斯成功試射了可攜帶核武的「海燕核動力巡弋飛彈」（Burevestnik）。根據莫斯科，這款核彈飛彈能夠規避任何防禦系統，並計劃逐步部署這項武器。鉅亨網 ・ 21 小時前
日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV
新首相高市早苗剛上任，日圓持續貶值，今周兌港元匯率跌穿「5.1算」，對於賺港元的港人來說，去日本旅遊吃喝玩樂消費更好使，不少人索性到日本入手奢侈品牌精品，匯率價差加上10%免稅額，差價分分鐘慳了一張機票錢！今次Yahoo購物專員以日本官網及香港官網的價錢作比較，整理了日本必買五大品牌，以「5.1算」來計優惠高達73折，計劃去日本掃貨的旅客不妨參考下！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
Stellantis前行政總裁：不確定Tesla在10年後是否仍存在
Stellantis前行政總裁Carlos Tavares表示，Tesla(TSLA.US)行政總裁馬斯克未有在公司投入太多時間，導致Tesla估值被過度高估，並且被中國電動車製造商超越，不確定Tesla在10年後是否還會存在。 他稱，比亞迪(01211.HK)比Tesla更有效率，成本競爭力亦更強，不排除馬斯克未來在某個時候會決定離開汽車行業，重新專注於人形機械人、SpaceX或AI。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
一田CCO黃耀霆：新鮮食品續採用全方位定價策略
近年內地電商平台大舉進軍香港市場，生活百貨一田(YATA)首席商務官黃耀霆接受本地傳媒訪問時表示，仍然相信實體超市在銷售新鮮食品上具有一定優勢，未來將繼續採全方位定價策略，以滿足消費者的不同需求，目前對市場前景仍然抱樂觀看法，強調不會打「價格戰」，而是會致力於引進更多元化產品，包括海外時令水果及獨家品牌商品。AASTOCKS ・ 5 小時前
湯文亮家姐5,100萬沽赤柱豪宅 持貨8年蝕1,500萬 上月沽舂坎角洋房勁賺9,475萬
紀惠集團行政總裁湯文亮的胞姊、即紀惠創辦人及主席廖湯慧靄（廖太）近日再沽出豪宅，以5,100萬元售出赤柱灘道10A及B號地下A單位，持貨約8年，帳面蝕讓約1,500萬元，跌幅約23%。閱讀更多：紀惠湯文亮子女420萬蝕讓車位 政協施清流再接貨 今年4月買湯家陽明山莊自住大宅紀惠湯文亮 7月4.4億沽信德中心全層 原本大賺3.31億 今突傳交易告吹！該成交個案為赤柱灘道10A及B號地下A單位，實用面積2,832平方呎，最新成交價為5,100萬元，呎價約1.8萬元。該單位屬罕有大平層，間隔四房，並設有專屬車位，現時連租約出售。成交紀錄顯示，廖湯慧靄於2017年一口氣買入該盤兩個地下單位，合共約1.278億元；當中A單位的買入價為6,600萬元，以今次成交價計算，帳面蝕讓約1,500萬元，約佔23%。此外，廖太於今年8月委任代理放售南區三個住宅物業，包括舂坎角海天徑的洋房及赤柱灘道10A及10B號相鄰兩伙大平層，當時的意向價分別為1.38億元及1.24億元。其後舂坎角海天徑29號洋房B於9月以9,800萬元沽出，較8月的意向價下調約4,000萬元，跌幅約29%；不過該洋房於較早年購入，持貨428Hse.com ・ 4 小時前