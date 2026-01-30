八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
Winter@aespa同款Kilian Paris香水！新味Her Majesty，天然麝香與玫瑰香的親膚優雅味道
喜歡香水的朋友，Kilian Paris新香水Her Majesty登場了！找來Winter@aespa來加持，想要像「金冬天」自然乾淨優雅又有女人味的香氣，想認識一下這款Kilian Paris Her Majesty。
法國的Kilian Paris，酒香味是比較有名的香氣，事關Kilian Paris創辦人Kilian Hennessy正好出生於法國知名釀酒世家，品牌就以酒入香，調出大人系微醮的酒味香水。今次新香味就來點特別的，是品牌首度推出的柑苔調香氛，靈感來自Kilian Hennessy造訪京都時，漫步於哲學之道被輕風拂動的櫻花所啟發，那花瓣如雪紛飛的景象轉化為香氣，就成為了這支Her Majesty。
Kilian Paris Her Majesty與調香大師Caroline Dumur攜手創作，成為醉人花香香調家族中的璀璨新星。香調結構由黃葵籽（Ambrette Seeds） 展開，以柔和細膩的天然麝香為基調；玫瑰賦予香氛優雅氣韻；雪松木構築香氛骨架；而香附子（Cypriol）與橡苔則交織出深邃底韻。香氣效果很自然又優雅，加上有玫瑰與橡苔交織，很親膚又有女人味，情人節想要來點調情魅力，也許可試試此香調。
Her Majesty Perfume
50ML - HK$2,490；100ML - HK$3,290
