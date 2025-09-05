打風｜天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號
Withings 為 ScanWatch 2 增添預測性 AI 健康功能
Withings 在 2025 年 IFA 上宣布將對其 ScanWatch 2 智能手錶的操作系統進行全面改版，命名為 HealthSense 4。此次更新引入了針對 35 項健康指標的新算法，並增加了基於預測 AI 的健康變化警報。ScanWatch 2 還推出了兩種新顏色，並將電池續航提升至 35 天，較原版增加約五天。
根據 Withings 的新聞稿，更新的算法改善了活動追蹤和步數計算。睡眠追蹤方面也將提供更準確的睡眠階段和呼吸節律的細分。Withings Plus 會員還能獲得新的 Vitality Indicator，該指標綜合心率變異性、活動量、體溫和血氧飽和度等多項指標，以估算能量水平和疲勞程度。
在預測 AI 功能方面，用戶將提前收到健康事件的通知，例如月經周期開始或可能出現生病的情況。儘管這類功能在行業中並不新穎，尤其是 AI 健康功能的流行趨勢，Oura 也有名為 Symptom Radar 的類似功能，而可穿戴設備的預測疾病警告功能自新冠疫情開始以來便一直在開發中。值得注意的是，Withings 在這一領域是一個相對較小的參與者，長期以來其定位為一款更輕鬆的生活方式智能手錶，並提供基於科學的功能。（儘管其一些更先進的健康功能獲得 FDA 批準的努力經常受到延遲。）
新的 ScanWatch 2 顏色—藍色和銀色—僅在較大的 42mm 型號中提供。新用戶在購買時可獲得一個月的 Withings Plus 免費試用，這將使其能夠使用 AI 健康助手、新的 Vitality 評分和 Cardio Check-Up，這是一項早前推出的功能，允許心臟健康數據由心臟病專家進行審查。該手錶將於 9 月 5 日開始發售，售價為 $369.95 / 約 HK$ 2,888。
