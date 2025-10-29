Withings 發佈尿液掃描健康追蹤器 售價 350 美元

Withings 首次於兩年前的 CES 2023 公布其 U-Scan，這是一款可以安裝在廁所內的非侵入式裝置，用以追蹤各種健康指標。與 Kohler 的 Dekoda 使用相機分析便便不同，U-Scan 是通過檢測和採樣尿液來進行測試，並使用可更換的墨盒，將結果發送至 Withings 應用程式，該應用程式會提供健康改善建議。

這款裝置今天在美國和歐洲正式發佈，並提供兩種不同的墨盒。U-Scan Nutrio 透過測量四種尿液生物標記來監測營養狀況，包括水合作用、酮體和維他命 C，而 U-Scan Calci 則跟踪鈣水平等參數，以監測腎臟健康及腎結石的潛在風險。針對生殖健康的墨盒原定於 CES 2023 一起發佈，但目前尚未上市。儘管這款裝置最初等待 FDA 批准，但 Withings 現在將其歸類為「健康產品」，因此不需要取得批准。

以下是 U-Scan 的產品定價和規格：

選項 價格 (美元 / 港元) 內容 Proactive $349.95 / 約 HK$ 2,730 包含 U-Scan 本體、充電和清潔站、Withings Plus 服務的訪問權限，以及單一 Nutrio 或 Calci 墨盒，提供 22 次測試，足夠使用三個月，每週進行兩次測量。 Intensive $429.95 / 約 HK$ 3,348 包含兩個墨盒和 44 次測試，方便每週進行更多測試。 替換墨盒 $99.95 / 約 HK$ 779（每個）；$179.95 / 約 HK$ 1,403（兩個） 可通過訂閱計劃定期發送。

Withings 的應用程式通過 Wi-Fi 收集 U-Scan 的數據，提供健康洞察並提出改善建議。

