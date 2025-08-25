港大 AI 模型辨識精子受精能力
Woh Hup Reaffirms Its Heritage and Culinary Legacy with Modern Innovations
Honouring Tradition: The Noodle Craft That Started It All
SINGAPORE - Media OutReach Newswire - 25 August 2025 - From humble Chinatown beginnings to global recognition, Woh Hup has been a cornerstone of Singapore's culinary heritage for nearly nine decades. Established in 1936, the brand's journey began with a dedication to crafting quality noodles before expanding into sauces—most notably the iconic Oyster Sauce—that continue to shape family kitchens across Singapore and beyond.
Continuing this 89-year journey of taste and tradition, Woh Hup's accolades include being featured in the National Heritage Board's "50 Made in Singapore Products" (2015) and named Top Influential Brand in Sauces (2018, 2023). Building on this proud legacy, Woh Hup introduces China Flavour Instant Noodles series—a modern innovation inspired by time-honoured regional tastes.
The series features three distinct variants that bring authentic Chinese flavours to your table: Dried Shanghai Scallion Oil Noodles (rich and savoury), Dried Sichuan Pepper Noodles (hot and flavourful), and Dried Shanxi Spicy Oil Noodles (aromatic and spicy). Developed for today's health-conscious consumers, these noodles are non-fried, cholesterol-free, and trans fat-free, offering a guilt-free yet flavourful dining experience. Ready in minutes, the series adapts perfectly to Singapore's fast-paced lifestyle without compromising on taste.
Now available at major retail outlets across Singapore, the new China Flavour series reaffirms Woh Hup's position as a trusted homegrown brand—one that continues to honour tradition while inspiring modern tastes. Discover these exciting new flavours and explore our full range at wohhupfood.com.
Hashtag: #WohHup #HeritageFoods
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
About Woh Hup
Since 1936, Woh Hup has pioneered the crafting of high-quality Asian sauces, bringing the classic flavours of Asian cuisine to kitchens worldwide. With a legacy of dedication and a passion for delicious food, Woh Hup remains a trusted name in culinary excellence.
Specializing in Asian classic sauces, Woh Hup Food offers a signature range that includes traditional Southeast Asian favourites such as Shiitake Mushroom Vegetarian Oyster Flavoured Sauce, Oyster Sauce, Hainanese Chicken Rice Paste and Dried Chilli Shrimp Instant Noodles. These localized products empower both home cooks and professional chefs to prepare familiar classics or explore new culinary creations with ease.
Winning Over The World On Heritage
As a global corporate citizen, Heritage Foods Group shares the responsibility to identify and respect what the world demands in terms of taste and flavour.
Our products have gone beyond their home shores and are now used in kitchens around the world from the UK to Australia and from Singapore to Scandinavia.
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
湯水食譜│低脂味噌蔬菜湯 加一種材料提升甜味
天氣熱，讓人胃口不佳，清爽的低脂味噌蔬菜湯可以取代替傳統的以豬腩片來煮的日式豚汁。蔬菜如果直接加入水中煲湯，煲出來會很清但不香，所以材料要依次序的先炒過，尤其先把洋葱和瘦身的煙肉炒香，可以提升整個湯的甜味，之後把其他蔬菜煲45分鐘，最後加味噌調勻便可，金菇也能增飽肚感，可以加少許麵包便成一個營養均衡的簡餐，即睇如何製作味噌蔬菜湯：Yahoo Food ・ 11 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 7 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 5 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 2 天前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
阿里收縮戰線！從六大集團縮編為四大業務
中國阿里巴巴集團 (9988.HK) (BABA) 業務結構再度出現變動，業務結構正式從「1+6+N」正式收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲 + AI」。鉅亨網 ・ 1 天前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 11 小時前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口
《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。鉅亨網 ・ 7 小時前
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路
中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 15 小時前
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Taylor Swift剛宣佈即將發行新專輯《The Life of a Showgirl》實屬是樂壇盛事。這位全球超級巨星一向擅長掌控關於她藝術創作與個人生活的敘事。然而，當她選擇在週三與男友Travis Kelce的《New Heights》播客節目中宣佈新專輯時，她甚至沒有嘗試動用主流媒體的任何常規宣傳手段，而是完全繞過了它們。她與NFL球星Travis Kelce這段打破常規的高調戀情，從演唱會後台到超級盃賽場，他們的互動一直成為媒體焦點。Yahoo Style HK ・ 9 小時前