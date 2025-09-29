男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
WSJ：為潛在與中國衝突作準備 美國防部要求軍器廠增產至四倍
《華爾街日報》報道，美國國防部最近要求武器供應商增加導彈產量三倍，原因是五角大樓發現目前武備不足應付未來潛在發生的中美戰爭。華府已新增了一個委員會專責加速軍火，而優先增產的包括愛國者導彈及精準打擊飛彈等十二種武器。不過受制於時間與資金，雄心勃勃的增產計劃挑戰重重。
兩年內增產 2.5 倍
報道稱，美國國防部高層近期與多個美國導彈生產商高級代表進行高層次會面後，得出需要加快製作十二種武器的結論。報道引述國防部發言人 Sean Parnell 回應稱，國防部長赫格塞思正尋求一條非比尋常的途徑，以擴大美國的軍力及加速軍備生產。
五角大樓正催促美國導彈供應商快速提升生產力，要求他們加倍、甚至增加產量三倍，以解決軍備短缺問題。報道引述負責軍事部署的人員指，現有美國軍備狀態，將難以應付潛在爆發的中美戰爭。在今年的多次圓桌會議中，國防部要求各供應商在六個月至兩年時間內，完成產量提升 2.5 倍。國防部亦正物色新的供應商，並尋求私人資金協助增產。
導彈儲備量下降在近年已受到關注，尤其是美國近年向烏克蘭提供導彈，應付俄羅斯侵略，以及輸給以色列以防衞伊朗襲擊。美國陸軍 9 月份向洛馬公司撥款近 100 億美元，用於在 2024 至 2026 財政年度內生產近2000 枚愛國者-3 導彈。知情人士稱，五角大樓希望供應商最終每年生產出相同數量的愛國者導彈，等同目前產量的四倍。
優先加快製造愛國者導彈等十二種武器
美國政府已新設了一個「軍火加速委員會」，由國防部副部長范伯格（Steve Feinberg）率領，優先處理愛國者防空導彈系統、LRASM 遠程反艦飛彈、SM-6 增程主動歸向飛彈及 PrSM 精準打擊飛彈等，一共十二種武器。不過武器測試與認證等步驟需時，是加速武備供應的主要挑戰。報道引述軍事專家稱，生產商建造武器不是倒模生產，時間、試驗及財源均會限制國防工業的擴張。
報導又引述一些參與這項工作的政府內外人士擔心，特朗普政府的目標不切實際。單枚導彈可能需要兩年時間才能完全組裝，測試新供應商的武器，並使其足夠安全可靠，可供美國軍人使用，則可能需要數月時間和數億美元。加速生產所需的資金也存在疑問，特朗普政府七月簽署的《大而美法案》額外提供了 250 億美元（港幣約 1,945 億元）的五年軍火資金，但分析人士認為，實現五角大樓的上述雄心勃勃的目標將耗資數百億美元。
