WTO生存危機 英貿易大臣：各國應維護多邊貿易體系
（法新社日內瓦28日電） 英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）今天表示，強大的世界貿易組織（WTO）對全球商業至關重要，並強調改革的必要性，呼籲各國在這個「生存關鍵時刻」捍衛WTO。
這個全球貿易機構正在考慮改革，以應對不斷變化的地緣政治現實，以及因美國總統川普的關稅政策而急劇惡化的保護主義傾向。
布萊恩特在世貿組織日內瓦總部對記者表示：「我們非常希望維持WTO的力量。」
布萊恩特正帶領英國進行自2020年脫離歐洲聯盟（EU）以來的首次WTO貿易政策檢討（Trade Policy Review），他強調英國有志成為自由與公平貿易的倡導者。
他說：「唯有在以規則為基礎的秩序之下，才能實現自由與公平的貿易世界，讓所有人都能獲得更大的繁榮。」
「因此，必須要有WTO，而且必須是一個能夠正常運作的WTO。」
