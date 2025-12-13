WTT乒乓香港總決賽 張本智和及林詩棟分挫對手男單四強對壘

【Now新聞台】世界乒乓球大聯盟香港總決賽，林詩棟及張本智和取得男單四強最後兩個席位。

日本的張本智和打足七局，擊敗法國的菲力斯路賓。他先失利下扳平，第3局一度落後5比10，但打出一段7比0攻勢反勝，緊接再下一城，反先局數到3比1。

對賽四連勝的菲力斯路賓連贏11比8及11比7，局數追成3平手。這位19歲球手決勝局佔先，領先過6比3，但連失4分優勢盡失。雙方7度平手，打成9比9後，張本智和連贏兩分奠定勝局，局數險勝4比3。

他的四強對手、黑衫的林詩棟晉級相對輕鬆。這位二號種籽在混雙四強止步，男單保持爭標希望，直落四局淘汰國家隊隊友向鵬。

#要聞