WTT香港總決賽 王楚欽挫松島輝空晉八強

【Now新聞台】世界乒乓球大聯盟香港總決賽，衛冕的「一哥」王楚欽躋身八強。

黑衫的王楚欽，首圈鬥日本的松島輝空，4個月來第3次交手，過去兩次贏的都是王楚欽。但今場頭兩局，王楚欽被對方壓制未曾領先，先輸6比11和9比11。

王楚欽贏回一局11比4，但隨即被松島輝空再贏一局領先3比1。這位世界「一哥」賽後表示，自己贏得僥倖，以為今場出局，但關鍵的第5局，落後6比9之下，逼到「刁時」贏12比10。

最後王楚欽贏多兩局11比4和11比9，局數險勝4比3，八強會鬥法國的阿歷斯路賓。

