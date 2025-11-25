X揭露用戶位置功能 許多挺川普帳號來自海外受關注

（法新社華盛頓25日電） 馬斯克旗下的社群平台X，近日推動一項顯示帳號所在地的新功能引發軒然大波。其中宣揚美國總統川普「讓美國再偉大」等政治口號的人物，其帳號地點竟顯示於奈及利亞、孟加拉或東歐等地受到關注。

X產品負責人比爾（Nikita Bier）於上週末推出這項功能，用戶現在可以「查閱帳號所屬的國家或地區」，用來提升這個遭科技專家批評假訊息氾濫平台的透明度。

比爾在X平台上表示：「這是確保全球公共論壇誠信的重要第1步。」

新功能上線後，許多網友立刻開始追查帳號來源。

平台上很快湧現大量貼文指出，數10名右翼網紅，他們是宣揚川普「讓美國再偉大」（MAGA）或「美國優先」政治口號的人物，其帳號地點竟顯示於奈及利亞、孟加拉或東歐等地。

根據假訊息監督組織「新聞守門人」（NewsGuard）利用這項地點功能所做的分析，過去15個月來，一些宣稱設於美國、實際卻在海外營運的親川普有影響力帳號，曾散布31則錯誤訊息，包括宣稱民主黨有貪腐行為等內容。

這項功能在平台上線後不久，部分疑似冒用他人名義且擁有大量追蹤者的帳號突然遭到移除。

其中一個冒充川普（Donald Trump）女兒伊凡卡（Ivanka Trump）粉絲專頁的X帳號，在用戶發現其所在地標示為奈及利亞後被停權。

該帳號吸引了100萬名追蹤者，經常發布支持川普的內容，同時散播仇視伊斯蘭及反移民的言論。

隨著科技平台縮減內容審查規模，並減少對人工查核的依賴，假訊息研究人員警告，來自俄羅斯和中國等勢力試圖在西方國家製造政治混亂的威脅日益升高，同時海外網紅受金錢誘惑驅動的行為也構成潛在風險。