小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
X揭露用戶位置功能 許多挺川普帳號來自海外受關注
（法新社華盛頓25日電） 馬斯克旗下的社群平台X，近日推動一項顯示帳號所在地的新功能引發軒然大波。其中宣揚美國總統川普「讓美國再偉大」等政治口號的人物，其帳號地點竟顯示於奈及利亞、孟加拉或東歐等地受到關注。
X產品負責人比爾（Nikita Bier）於上週末推出這項功能，用戶現在可以「查閱帳號所屬的國家或地區」，用來提升這個遭科技專家批評假訊息氾濫平台的透明度。
比爾在X平台上表示：「這是確保全球公共論壇誠信的重要第1步。」
新功能上線後，許多網友立刻開始追查帳號來源。
平台上很快湧現大量貼文指出，數10名右翼網紅，他們是宣揚川普「讓美國再偉大」（MAGA）或「美國優先」政治口號的人物，其帳號地點竟顯示於奈及利亞、孟加拉或東歐等地。
根據假訊息監督組織「新聞守門人」（NewsGuard）利用這項地點功能所做的分析，過去15個月來，一些宣稱設於美國、實際卻在海外營運的親川普有影響力帳號，曾散布31則錯誤訊息，包括宣稱民主黨有貪腐行為等內容。
這項功能在平台上線後不久，部分疑似冒用他人名義且擁有大量追蹤者的帳號突然遭到移除。
其中一個冒充川普（Donald Trump）女兒伊凡卡（Ivanka Trump）粉絲專頁的X帳號，在用戶發現其所在地標示為奈及利亞後被停權。
該帳號吸引了100萬名追蹤者，經常發布支持川普的內容，同時散播仇視伊斯蘭及反移民的言論。
隨著科技平台縮減內容審查規模，並減少對人工查核的依賴，假訊息研究人員警告，來自俄羅斯和中國等勢力試圖在西方國家製造政治混亂的威脅日益升高，同時海外網紅受金錢誘惑驅動的行為也構成潛在風險。
其他人也在看
太興集團｜太興集團創辦人陳永安辭世 兒子陳家強接任公司主席 西灣河燒味店起家成上市公司
著名連鎖餐飲企業上市公司太興集團（6811）宣佈，其創辦人及控股股東兼董事會主席陳永安周一（24日）辭世，享年...BossMind ・ 4 小時前
胡‧說樓市｜2025年結在即! 樓市出現三大見底訊號？
隨著 2025年步入尾聲，市場目光開始投向 2026 年的樓市走勢。經歷了長時間的調整，樓市是否已經釋出明顯的「尋底」訊號？近日政府公布了兩項關鍵數據——一手住宅供應量及負資產宗數，這兩組數字為我們理解目前市場供求狀況提供了重要線索。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
試當真指公關公司拖數近3年 入稟追討11萬元服務費及逾期附加費
上月停運的 YouTube 頻道「試當真」，指在 2022 年與一間公關公司簽訂合約，安排旗下藝員 Kayan9896 參加品牌 Ferragamo 的公關活動，惟公關公司拖欠 11 萬元服務費，逾期附加費累計達 38.5 萬元。試當真周一（24 日）入稟區域法院，向該公司追討拖欠的服務費連同每月 10% 的逾期附加費。法庭線 ・ 2 小時前
跨境家庭北區搵樓感樓市復甦 兩原因不住深圳： 關口樓價貴、通勤辛苦
近日一對90後跨境家庭夫婦上傳影片分享在北區搵樓的經歷，直言「太難了，上水真的沒有筍盤了嗎？」有網友留言質疑買上水不如住深圳，而妻子陳女士亦留言解釋為何不選擇住深圳，引發其他網友共鳴。28Hse.com ・ 5 小時前
港樓要爆升85% 先缺條件係港元跌足六年？
中原創辦人施永青再有驚人預言，他撰文指港樓確認見底回升，可望連升六年。施永青預言當然有其理論基礎，而某程度上更是用市場願景力撐聯繫匯率制度。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
乘客手機跌落客貨艙間縫隙 國泰班機延誤一小時
國泰航空昨日（24 日）一班由曼谷飛香港的航機，因罕見事故而延誤。涉事航班為 CX 750，一名乘客的手機意外跌落客、貨艙之間的縫隙，需時搜尋，導致航班延遲近一小時起飛。專家解釋，由於客艙與貨艙之間需要有空氣流通，因此存在縫隙設計；手機的鋰電池有風險，所以必須尋回，方能起飛。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 8 小時前
Longchamp爆紅「幸運曲奇」手袋來襲！2026春夏新袋速遞，6款話題新作推介
Longchamp 近年愈來愈擅長把日常靈感帶入手袋之中，而 2026 春夏系列「Slide in Style」亦承接這份法式輕盈浪漫，把熟悉的設計重新整理，並加入更貼近日常的細節。當中最受注目的，必然是被稱為「幸運曲奇袋」的 Le Roseau 手拿包；俐落造型與質感，再次成為熱話。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
繼續攀升｜比亞迪10月歐洲銷量按年增兩倍 市佔升至1.6％拋離Tesla
特斯拉（TSLA）近月歐洲銷量持續探底之際，中國電動車龍頭比亞迪（1211）則繼續攀升，無論在銷量，抑或市佔率均已拋離前者。BossMind ・ 2 小時前
據報蘋果(AAPL.US)折疊iPhone實現「無折痕設計」 進入工程驗證與預量產流程
台灣媒體引述供應鏈消息報道，蘋果(AAPL.US)開發折疊iPhone「iPhone Fold」取得突破性進展，解決折疊機最受詬病的折痕問題，達到「無折痕設計」。鴻海已建立專屬生產線，並進入工程驗證與預量產流程。AASTOCKS ・ 2 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360今期推聖誕大優惠有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！YAHOO著數 ・ 4 小時前
6美元飆到320美元！關鍵稀土「釔」被中國掐住 全球面臨斷鏈危機
廣泛應用於軍工、航太及半導體等關鍵產業的稀土元素氧化釔，近期因供應極度緊張，價格出現前所未有的暴漲，震驚全球市場。 數據顯示，年初純度 99.999% 的氧化釔歐洲到岸價每公斤約 6 美元，如今根據不同條件的定價合約，價格已攀升至每公斤 220 美元到 320 美元之間，漲幅高鉅亨網 ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 $2,000，輕薄機身大螢幕打造性價比之王
如果一直想買一部平板用來追劇、上網、開會、陪小朋友學習，但又沒有旗艦價位的預算，Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 HK$2,000 關口，以近 7 折的優惠力度重新定義中階平板標準。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
高市早苗今早與特朗普通電話 交換印太地區局勢意見 有談及昨晚「習特通話」｜Yahoo
《日本放送協會》（NHK）報道，日本首相高市早苗今早（25 日）表示，上午與美國總統特朗普通電話。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
俄烏戰爭｜烏克蘭刪除 28 點方案極端條款 領土問題未定論 美烏總統稍後再議｜Yahoo
美國就俄羅斯與烏克蘭問題的「28 點和平方案」，包括要求烏方從俄方已控制的領土，包括東部盧甘斯克和頓涅茨克等撤軍，相關內容上周洩露後震驚國際社會。美、歐與烏克蘭周日在瑞士討論修改方案內容，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台表示，經蹉商後的最新方案已經有所精簡，少於 28 點，他並將會跟美國總統特朗普討論敏感議題。外媒報道指，烏克蘭在蹉商期間刪除了一些極端條款，目前只剩 19 項，不過領土問題暫時未能取得共識，稍後要交給美烏兩國總統決定。至於白宮新聞秘書萊維特就否認特朗普會跟澤連斯基會晤，表示本周未有相關安排。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 7 小時前