「X教授」占士麥艾禾出席多倫多電影節慶功派對遇襲

蔡思貝於2013年香港小姐競選勇奪亞軍，迅速踏入娛樂圈並備受TVB力捧，剛出道就獲得唔少演出機會，包括喺劇集《八卦神探》和《衝線》擔任正牌女主角，並相繼參演《純熟意外》和《味想天開》。不過蔡思貝於早期被批評演技生澀，聲線被形容過於尖銳，有「高分貝」之稱。期間，仲被爆出虛報假學歷疑雲，蔡思貝於2017年劇集《踩過界》飾演「癲姐」一角，並憑該角獲得「最受歡迎電視女角色」獎項；然而，依然有部分觀眾覺得佢演技尚未成熟，亦因蔡思貝多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，唔少網民對佢形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前