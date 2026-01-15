X 宣布限制 Grok 禁止生成真人不雅圖像 多國啟動調查考慮封鎖平台︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】社交平台 X 宣布，修改旗下人工智能工具 Grok 的功能，在法律禁止的司法管轄區內，禁止用戶利用該工具將真實人物的照片修改為不雅圖像。此項限制涵蓋將真人照片修改為穿著比基尼、內衣或其他具暴露服裝的圖像，並適用於所有用戶。惟在截稿前，本網發現部份功能仍可使用，包括將真實人物修改成穿著比堅尼。

X 在聲明中表示，為應對全球對於 Deepfake 影像的憂慮在相關法律視為違法的地區，將會無法透過 Grok 生成真實人物穿著比堅尼、內衣或其他具暴露服裝的影像。 X 同時重申，只有付費會員才可以使用 Grok 編輯影像，認為這項安排能增加額外的保護。雖然平台作出限制，惟本網實測發現，免費用戶仍能透過獨立應用程式或特定按鈕生成相關圖像。

廣告 廣告

由 xAI 的 Grok 應用程式透過 AI 提示詞生成圖片，可令馬斯克身穿比堅尼。(Photo by Leon Neal/Getty Images)

馬斯克：與美國 R 級電影一致

根據非牟利組織 AI Forensics 抽查 20,000 張由 Grok 生成的圖像發現，超過一半內容涉及穿著極少衣物的女性，當中佔約 2 % 的圖像呈現未成年人。用戶過往可透過簡單指令如「脫掉衣服」或「換上內衣」來建立影像。

馬斯克稱，在開啟「工作場所不宜」（NSFW）設定下，Grok 理應只准許出現虛構成年人的上半身裸露影像，其標準與美國 R 級電影一致。在此之前，馬斯克曾批評反對者只是想壓制言論自由，並曾轉發兩張由 AI 生成的英國首相施紀賢穿著比堅尼的照片。

馬斯克(Photo by Allison ROBBERT / AFP)

多國採強硬立場

目前多國已對相關爭議採取強硬立場。英國通訊管理局正調查平台是否違反保護用戶的法律義務，並警告若情況未有改善，不排除會封鎖整個平台。馬來西亞及印尼早前已因安全疑慮封鎖 Grok ，而法國檢察官亦擴大了對 X 的刑事調查。

歐盟委員會指出，已注意到 X 正採取額外措施保護公民，並會認真評估相關變動的成效。美國加州總檢察長 Rob Bonta 表示，正調查xAI 及 Grok 涉嫌大規模製作未經當事人同意的親密影像，包括涉及兒童及女性的色情內容。加州州長 Gavin Newsom 亦表示憤慨，認為平台不應成為傳播這類具傷害性影像的溫床。