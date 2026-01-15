X 平台 AI 改圖變收費，嚴格限制生成裸露圖像，應對監管壓力 + 用家炎上夾擊！

監管壓力 + 用家炎上夾擊！X 緊急「閹割」Grok 功能止血

社交平台 X 今日宣布，將收緊旗下 AI 聊天機械人 Grok 的圖像生成能力。該決定是回應外界持續數週的批評，指有用戶利用 Grok 生成性化兒童或未經同意的裸露影像。根據 X 官方安全帳號公布資訊，平台已「引入技術措施，防止 Grok 編輯真人穿着暴露服飾（如比堅尼）的照片」。新限制適用於所有用家，不論是否為付費訂閱會員。

影像生成功能移至付費牆後

X 表示，其母公司 xAI 同時會將 Grok 的全部影像生成功能移至訂閱服務後，非付費用家將不再能使用。此外，公司將在當地法律禁止的地區，封鎖所有用家生成「穿着比堅尼、內衣或類似服飾的真人影像」的功能。

多個國家採取措施

這項更新公布前數小時，美國加州已宣布就 xAI 及 Grok 處理 AI 生成色情及兒童性剝削內容的方式展開調查。加州檢察長 Rob Bonta 在聲明中表示，有分析顯示「xAI 在聖誕節至新年期間生成的兩萬張圖片中，有超過一半描繪穿著暴露的人物，其中部分似乎為兒童」。英國監管機構 Ofcom 亦正就同類問題展開調查，並表示如有需要，會支持採取相若措施禁止該服務。目前，馬來西亞及印尼已因安全及內容風險，先後封鎖 Grok 的使用。

廣告 廣告

X 在聲明中重申，平台對兒童性虐待內容及未經同意的裸照「零容忍」，並會優先移除相關違規內容。

馬斯克：未發現未成年裸像

X 及 xAI 創辦人馬斯克早前在平台上表示，自己「未得悉 Grok 有生成任何未成年人的裸露影像」。他補充指，當 NSFW（成人內容）設定開啟時，Grok 理應「允許生成虛構成年人上半身裸露畫面，程度相當於 Apple TV 上 R 級電影可見的內容」，但具體限制會視乎地區法律而定。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk