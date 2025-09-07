焦點

熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉　門票全額退款

TechRitual

X 發佈全新端對端加密的 XChat 訊息服務

Techritual.com

X（前身為 Twitter）正向全球的所有用戶推出其端對端加密的 XChat 訊息功能，並且無需 X Premium 會員資格即可使用。XChat 允許用戶分享圖片和視頻，顯示已讀和未讀狀態，創建群組，固定訊息等功能。然而，最值得注意的是其端對端加密技術，為用戶提供額外的隱私保障，與 WhatsApp 及其競爭對手 Bluesky 相似。希望在 XChat 上進行聊天的用戶需首先設置一個 4 位數的 PIN 碼進行驗證。

XChat 的首次亮相是在一月份，並於五月以測試版形式推出。當時，該功能僅限於 X Premium 訂閱者使用，但現在終於對所有用戶開放。不過，值得注意的是，XChat 並不會取代現有的 DM 功能，DM 將會以“未加密”標籤的形式出現在一個單獨的選項卡中。這意味著用戶仍然可以選擇使用傳統的直接訊息功能。

用戶可以在 X 的桌面網站的消息選項卡中找到 XChat。在手機應用中，XChat 可在左側的側邊菜單上作為聊天選項找到，位於書籤之上。公司計劃在不久的將來推出消失模式，並且會有更多功能陸續到來。這些新功能的推出表明 X 正在努力成為一個全功能的應用程式，而 XChat 似乎是邁向這一目標的又一步。雖然現在 X 擁有兩個獨立的直接訊息選項，但未來是否會逐漸淘汰現有的 DM 功能尚不明朗。

Elon Musk 一直希望將 X 打造成一個全能的應用，XChat 的推出顯示出他在這方面的持續努力。雖然目前用戶可能會對同時存在兩個直接訊息選項感到困惑，但隨著更多用戶開始使用 XChat，平台或許會考慮逐步淘汰現有的 DM 功能。這樣的變化可能會為用戶提供一個更清晰的使用體驗，讓他們能夠更安全地進行交流。隨著時間的推移，用戶將能夠享受到更多的隱私保障和功能，這使得 XChat 成為一個值得關注的聊天選擇。

推薦閱讀

其他人也在看

Google 強化 Circle to search 功能，現在可一邊瀏覽一邊翻譯

Google 強化 Circle to search 功能，現在可一邊瀏覽一邊翻譯

最近 Google 強化了 Circle to search 功能，現在搜尋功能不再只支援靜態畫面，而是可一邊瀏覽一邊翻譯，令 Circle to search 實用性再提升。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」　「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續

MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」　「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續

男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！

特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！

美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。

鉅亨網 ・ 1 天前
73歲羅莽驚傳失聯　手機突停用下落不明　缺席《觸電》宣傳劇組

73歲羅莽驚傳失聯　手機突停用下落不明　缺席《觸電》宣傳劇組

現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！

Yahoo Food ・ 21 小時前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明

工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明

近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...

BossMind ・ 1 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機　與妻兒一家團聚　新屋環境曝光

張致恒踏實做搬運工現轉機　與妻兒一家團聚　新屋環境曝光

近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰

長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰

香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭

日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭

日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。

鉅亨網 ・ 11 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化

中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化

【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。

Bloomberg ・ 17 小時前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！

大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！

中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」

紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」

《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。

鉅亨網 ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？

業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？

分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。

The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐

鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐

香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！

Yahoo Food ・ 21 小時前
諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然

諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然

據《CNBC》周五 (5 日) 報導，2001 年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 警告，債券市場可能尚未完全反映美國財政挑戰。

鉅亨網 ・ 2 天前
月餅2025｜康得思酒店明閣月餅突發買一送一！每盒低至$204入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅

月餅2025｜康得思酒店明閣月餅突發買一送一！每盒低至$204入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅

中秋佳節將至，還未入手月餅的你，就一定要留意！今次香港康得思酒店明閣推出的月餅系列備受矚目，其中迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）及迷你流心奶黃月餅（六件裝）推出「恒生客戶尊享」買一送一，只要輸入優惠碼【HASEMOONCMC】，折後最平每盒$204，非常抵買！大家立即上Klook入手優惠！

Yahoo Food ・ 21 小時前
中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法

中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法

中國正在對曾擔任證監會主席的易會滿開展調查。他在一年多前突然被免去該職務。

Bloomberg ・ 1 天前
【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

惠康推出「係堅價」 保證，嚴選100款新鮮食品及生活必需品，包括新鮮蔬菜肉類、麵包、雞蛋、牛奶等及乾貨，低至6折；更推出增量不加價系列，以相同或更低價錢買到更多份量！

YAHOO著數 ・ 1 天前
最後一天優惠合集！一田限時$1換日本函館竹田蟹膏、AEON百邦迷你條裝系列零食$20/3件（每日更新）

最後一天優惠合集！一田限時$1換日本函館竹田蟹膏、AEON百邦迷你條裝系列零食$20/3件（每日更新）

Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！

YAHOO著數 ・ 2 天前
自助餐買一送一優惠｜尖沙咀馬哥孛羅香港酒店 人均$245起食海鮮冷盤/德國豬手/即煮地道生滾粥

自助餐買一送一優惠｜尖沙咀馬哥孛羅香港酒店 人均$245起食海鮮冷盤/德國豬手/即煮地道生滾粥

尖沙咀馬哥孛羅香港酒店的馬哥孛羅咖啡廳推出超值自助餐優惠，無論是想品嘗「即點即製風味自助晚餐」，還是體驗「香江珍味自助午餐」，都有買一送一的驚喜折扣，人均只需$245起就可以狂歎烤肉美食，瘋狂食新鮮綿滑生滾粥、脆皮燒腩肉等！KKday突發開搶，大家感興趣就要約朋友一齊食啦！

Yahoo Food ・ 21 小時前