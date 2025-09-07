X 發佈全新端對端加密的 XChat 訊息服務

X（前身為 Twitter）正向全球的所有用戶推出其端對端加密的 XChat 訊息功能，並且無需 X Premium 會員資格即可使用。XChat 允許用戶分享圖片和視頻，顯示已讀和未讀狀態，創建群組，固定訊息等功能。然而，最值得注意的是其端對端加密技術，為用戶提供額外的隱私保障，與 WhatsApp 及其競爭對手 Bluesky 相似。希望在 XChat 上進行聊天的用戶需首先設置一個 4 位數的 PIN 碼進行驗證。

XChat 的首次亮相是在一月份，並於五月以測試版形式推出。當時，該功能僅限於 X Premium 訂閱者使用，但現在終於對所有用戶開放。不過，值得注意的是，XChat 並不會取代現有的 DM 功能，DM 將會以“未加密”標籤的形式出現在一個單獨的選項卡中。這意味著用戶仍然可以選擇使用傳統的直接訊息功能。

用戶可以在 X 的桌面網站的消息選項卡中找到 XChat。在手機應用中，XChat 可在左側的側邊菜單上作為聊天選項找到，位於書籤之上。公司計劃在不久的將來推出消失模式，並且會有更多功能陸續到來。這些新功能的推出表明 X 正在努力成為一個全功能的應用程式，而 XChat 似乎是邁向這一目標的又一步。雖然現在 X 擁有兩個獨立的直接訊息選項，但未來是否會逐漸淘汰現有的 DM 功能尚不明朗。

Elon Musk 一直希望將 X 打造成一個全能的應用，XChat 的推出顯示出他在這方面的持續努力。雖然目前用戶可能會對同時存在兩個直接訊息選項感到困惑，但隨著更多用戶開始使用 XChat，平台或許會考慮逐步淘汰現有的 DM 功能。這樣的變化可能會為用戶提供一個更清晰的使用體驗，讓他們能夠更安全地進行交流。隨著時間的推移，用戶將能夠享受到更多的隱私保障和功能，這使得 XChat 成為一個值得關注的聊天選擇。

