X-Humanoid 機器人首次與低地球軌道衛星建立直接連接
X-Humanoid 的 Embodied Tien Kung 機器人成為全球首個與低地球軌道衛星建立直接連結的人形機器人。這一成就據說是在 1 月 23 日於第三屆北京商業空間產業高質量發展推進會上實現的。這個人形機器人成功與 GalaxySpace 的新型翼陣列集成衛星建立了連結，並實時傳輸視覺數據。此次測試標誌著中國首次使用新的相控陣列平面低地球軌道衛星進行多終端、多連接的連結，並在沒有地面網絡支持的情況下保持穩定性能。
在演示過程中，團隊給予機器人一個現實任務：從一輛無人駕駛車輛中取回一份象徵性的項目完成證書。這輛車輛自動從政府服務中心駛向新建的火箭大道。在 GalaxySpace 的互聯網衛星掠過之際，Embodied Tien Kung 機器人識別了正確的連接時機。它在建立與低地球軌道衛星的通信連結之前，進行了系統檢查。
智能手機和電腦也連接到了已建立的網絡，這顯示出衛星能夠處理多個設備的連結。當衛星連接啟動後，這個人形機器人走向無人駕駛車輛，拿起證書並將其帶到另一棟建築中。在執行任務的過程中，機器人的所有動作，包括關節運動和前方攝像頭的視頻，都被轉化為數據。
在抵達目的地後，Embodied Tien Kung 機器人將“聯合項目完成驗收證書”呈交給項目負責人，該負責人是 Ezhou Star Arrow 公司的代表。衛星數據傳輸方面，發送到地球數百公里上空衛星的數據幾乎瞬間被轉發到指揮中心，讓操作員能夠實時監控機器人及其活動，無論是從第一人稱視角還是外部監控視角。
此次測試表明，人形機器人可以在衛星連接下執行實際的物理任務，這對於偏遠地區、災區或其他傳統網絡無法覆蓋的地方具有重要意義。通過使機器人能夠通過衛星而非傳統的地面互聯網連接，該系統克服了限制機器人運行的地理界限。
這項實驗發展出了一種可應用於多個行業的模型，使機器人能夠在偏遠或信號較弱的環境中執行檢查、緊急應對、實地探勘和採礦等任務。在這些高風險環境中，機器人可以接管危險工作，提高效率和排程，並使自主系統在現實世界中變得更加實用和有用。
值得注意的是，這並不是 Tien Kung 第一次成為首個實現某項成就的機器人。早在 2025 年 2 月，它便成功攀登了北京海子牆公園的 134 個戶外台階，成為首個能夠導航如此複雜戶外地形的機器人。這些演示突顯了人形機器人在日益多樣化和苛刻的現實條件下持續測試的進展。
