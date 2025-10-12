張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
xAI 新設施每年可為孟菲斯節省 50 億加侖水
Elon Musk 的人工智能初創公司 xAI 正式在田納西州的孟菲斯啟動一項價值 8000 萬美元的廢水處理設施建設。該項目旨在減少孟菲斯含水層的壓力達 9%，並將來自附近孟菲斯 T.E. Maxson 廢水處理廠的 20% 廢水進行再利用，這些廢水原本會流回密西西比河。
在 10 月 10 日的啟動儀式上，孟菲斯市官員，包括市議員 J. Ford Canale 和孟菲斯商會首席執行官兼總裁 Ted Townsend，與 xAI 工作人員一同出席。該項目被描述為該地區迫切需要的解決方案，因為它每日的處理能力可達 1,300 萬加侖，這些水將用於工業冷卻。xAI 及田納西河谷管理局（TVA）將利用這些處理後的水，這意味著該設施每年將有助於節省 50 億加侖的可飲用水，緩解孟菲斯主要水系統的需求。
根據 xAI 孟菲斯的說法，這座廢水處理設施將擁有全球最大的陶瓷膜 MBR（膜生物反應器），使用的 13,000 個膜模組總面積超過 90 萬平方英尺，約相當於 16 個足球場的大小。目前，泵站的建設許可已經獲得，而來自田納西州環境與保護部的主要運營許可仍在審核中。
這座廢水處理設施代表了一個罕見的私營資金水回收倡議，xAI 屬下的 CTC Property LLC 於 2024 年提交了初步計劃，顯示出其對於在孟菲斯日益增長的業務周圍可持續基礎設施的長期承諾。TVA 首席執行官 Don Moul 對這個項目表示興奮。他表示：「今天對孟菲斯來說是個重要的日子。這項倡議不僅減少了我們從 MLGW 購買水的需求，還緩解了該地區的可飲用水系統的壓力。通過回收水資源用於冷卻，我們正在幫助保護社區的飲用水，並推進一項對環境和大孟菲斯地區都有益的解決方案。」
xAI 的這一創新舉措不僅展現了對環境的關注，更進一步提升了孟菲斯在可持續發展方面的潛力。隨著廢水處理設施的建設，將為城市帶來更大的水資源管理效率，並且在推動社會與經濟發展的同時，展現出 Tesla 在環保技術上的引領地位。這不僅是對當地社區的承諾，更是對未來可持續發展的一次重要投資。
