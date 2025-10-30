Xbox 營收暴跌 30%，「主機戰爭」結束？

微軟新公布的財報顯示，截止到 9 月 30 日 Xbox 的單季營收隔年跌幅達到了 30%。而這一結果與公司新執行的主機漲價策略並無關係，因為新售價從 10 月 3 日起才正式生效。與此同時，Xbox 的內容與服務收入和一年前相比幾乎沒有變化。訂閱和第三方內容的營收雖有所上升，但這部分增長基本被第一方遊戲的下滑所抵銷。在當前這個季度，Game Pass Ultimate 的訂費已上漲了 50%，加上前面提到的硬體調價，今年最後一季的 Xbox 業績前景堪憂。

今年早些時候，微軟在全球範圍內開始了新一輪裁員，其中 Xbox 部門是被影響最大的團隊之一。公司取消了多個籌備中的遊戲計畫，部分工作室也因此關張。就在不久前，Xbox 的獨佔代表作《Halo: Campaign Evolved》也確定將於 2026 年登陸 PS，GameStop 因此得出了已持續二十餘年的「主機戰爭」將正式走向終結的結論。

無論如何，Xbox 式微已經是不爭的事實，微軟如今的戰略重點已經轉向 AI。CEO Satya Nadella 在 X 上分享的財報要點中強調了微軟會在今年增加 80% 的 AI 算力，並計劃在未來兩年內讓數據中心的規模擴大一倍。

