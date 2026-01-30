八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
XGP漲價也救不了？微軟新財報揭XBOX硬體收入大跌32%、內容服務收益也下滑
轉眼間，2026 年已經到來，不過在新年的第一份財報中，微軟旗下遊戲主機品牌 XBOX 似乎表現並不太好。根據微軟日前公布的第二季財報，XBOX 主機銷量再度下滑，相關硬體收入下降了 32 %。同時，XBOX 的內容與服務類別營收也下降了 5%，與去年同期數據比較，微軟的 XBOX 業務已經連續兩年在新年開春就迎來下跌。
微軟日前發布第二季財報，指出集團第二季營收達到 813 億美元（約 2.56 兆新台幣），主要動能來自於微軟雲端運算等相關服務。而與之相比，微軟的遊戲部門卻表現疲軟，整體遊戲業務收入下跌 9%。此外，微軟也揭露，XBOX 硬體部門收入下跌了 32 %，並且 XBOX Game Pass 訂閱服務與第一方遊戲等內容相關營收也下跌了 5 %，推測可能受到去年 XGP 漲價造成玩家用戶流失，並且近期缺乏第一方作品推出導致。
此外，值得注意的是在每年的第一份微軟財報中，XBOX 業務收益下滑似乎已經是「定番」了，因為去年的這個時候 XBOX 的硬體收益同樣也下降了 29 %，而遊戲部門營收也下降了 7 %，因此接下來 XBOX 或許得要寄望於《極限競速 地平線6》等 2026 年的第一方遊戲作品等相關內容，才能努力在今年擺脫「開局不利」，替公司創造更多營收。
【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI Mate X7、教你一分鐘速裝 Octopus 港版八達通！
早前 HUAWEI 在港推出旗艦大摺新作 HUAWEI Mate X7 手機（售價 $15,988），並將在 2 月 6 日正式開賣。除配備更強效能及攝影表現、港版機型在地處理亦同樣到位，包括支援港人常用 Octopus 八達通 App。Mobile Magazine ・ 21 小時前
《天穗之咲稻姬～日糠巡靈譚～》確定於 2 月 5 日推出！有機會抽中壓力 IH 電鍋「NX-AA10」的活動也同步開跑
《天穗之咲稻姬》全新手機／PC 遊戲《天穗之咲稻姬～日糠巡靈譚～》確定將於 2026 年 2 月 5 日（四） []Saiga NAK ・ 17 小時前
AI投資泡沫疑慮亞股多收黑 金銀價格高點回落
（法新社香港30日綜合外電報導）受到市場新一波憂心人工智慧龐大投資的影響，亞洲股市今天下挫，金銀價格在創多項新高後回跌，油價則因美國與伊朗關係有望緩和而走弱。此外，外界也憂心企業估質過高，過去幾年科技股帶動的漲勢創下歷史新高後，可能讓市場陷入泡沫。法新社 ・ 15 小時前
微軟AI支出大增招疑慮 財報亮眼卻難抬升股價
（法新社舊金山28日電） 微軟今天公布2025年最後一季的淨利成長6成，但投入人工智慧（AI）的支出大幅增加，讓投資人感到不安。微軟今天公布的財報，雖優於市場預期，但股價在盤後交易卻下跌約5%；投資人正密切注意微軟的資本支出。法新社 ・ 1 天前
【微軟 Copilot AI 2026 全攻略】AI 聽不懂人話？掌握 GCSE 萬能公式，將 Copilot 變成你的「最強 Intern」！
很多人用 Microsoft Copilot 或其他生成式 AI 服務的方式像是在抽獎：輸入一句「幫我寫份報告」，出來的結果不滿意就說 AI 不好用。其實，AI 產品背後是強大的大型語言模型（LLM），它就像一位 24 小時 On-call、博學多才但「完全沒主見」的超級 Intern。 如果你指令模糊，它就會「隨便交差」。要讓 Copilot 精準產出，你需要的不是運氣，而是 2026 年最強的 GCSE 指令框架。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
貴金屬市場湧現拋售潮 金價重挫12%銀價暴跌逾31%
（法新社紐約30日電） 美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯邦準備理事會（Fed）主席後，市場對美國央行獨立性的疑慮緩解，美元走強，貴金屬市場拋售潮今天加劇，金銀價格重挫。截至格林威治時間約18時30分（台北時間今晨2時30分），黃金價格重挫逾12%，每盎司報4724.80美元。法新社 ・ 5 小時前
寶可夢官方急道歉！靖國神社辦活動惹火中國網民，官媒點名踩政治紅線
寶可夢官網刊靖國神社活動惹議，遭中國網民怒轟「試探底線」揚言抵制。在中日關係緊張背景下，任天堂旗下 IP 再踩紅線，環球時報發文譴責。官方火速道歉並取消活動，即睇事件始末。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
OpenMind 推出機器人應用商店 讓機器人透過應用程式學習新技能
OpenMind，一家專注於機器人軟件的公司，最近推出了一個全新的機器人應用商店，旨在讓人形和四足機器人獲得新的技能和能力。該平台目前已經上線，最終目標是能夠容納數千個應用，擴展機器人超越其內建硬件的能力。根據《福布斯》的報導，這個應用商店是基於 OpenMind 的模組化操作系統 OM1 建立的，該系統使開發者能夠創建打包特定技能的應用，以便在多個機器人平台上分發。 OpenMind 正在與多...TechRitual ・ 22 小時前
NVIDIA 推出 Cosmos Policy 技術 以簡化機器人控制決策
NVIDIA 最近發佈了 Cosmos Policy，這是一種新的機器人控制方法，旨在推動其在物理人工智能系統中的世界基礎模型的發展。該框架旨在簡化機器人決策行動的過程，通過調整大型視頻預測模型以應用於控制和規劃任務。 在機器人學中，政策是將觀察結果（例如相機圖像和傳感器數據）轉化為物理行動（例如關節運動或抓取動作）的決策層。傳統的機器人政策通常作為特定任務的神經網絡構建，這些網絡需要分開的感知...TechRitual ・ 1 天前
SpaceX 傳擬合併 xAI 兼準備 IPO：馬斯克又一盤大棋？「太空 AI 數據中心」概念惹爭議
據路透報導，SpaceX 正就合併 xAI 展開談判，並為今年內 IPO 鋪路。CEO 馬斯克更提出將 AI 數據中心送上地球軌道以用太陽能慳電同降散熱成本，但分析指投資巨大且不確定性高。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
團拜廚神速成！SMEG 廚師機勁減 $2000，宴客神器蒸烤焗爐 47 折搶購
每逢農曆新年或者大時大節，要請親友上來家中團拜，總想預備些美食邊吃邊聚，但廚房和雙手未必忙得過來。如果你今年立志做一次廚神，今次網店的廚房電器優惠應該能找到適合你的好幫手。是次優惠萬勿錯過必定是 Dometic 多功能蒸烤焗爐，價格直降至 47 折，只需一千元左右直接升級成蒸、烤、焗全能團隊。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
美國解密 1970 年代間諜衛星計劃 JUMPSEAT 相關資料
美國國家偵察辦公室（NRO）最近解密了一項名為 JUMPSEAT 的開創性間諜衛星計劃，並提供了一些早期監視行動的視窗。NRO 的 JUMPSEAT 間諜衛星在 1971 年至 1987 年之間達到了高度橢圓軌道（HEO），這意味著最後一顆衛星的發射距今已接近 40 年，才讓這項計劃得以解密。 NRO 將 JUMPSEAT 描述為美國第一代的高橢圓軌道（HEO）信號收集衛星。信號情報涉及通過電磁...TechRitual ・ 7 小時前
現場觀戰門票完售！1 月 31 日開幕的《快打旋風聯盟：Pro-JP 2025 總決賽》活動資訊公開！現場將設置官方周邊販售區
將於 2026 年 1 月 31 日（六） 在 橫濱 Pacifico舉辦的《快打旋風聯盟：Pro-JP 20 []Saiga NAK ・ 19 小時前
印尼股災 印尼交易所行政總裁辭職
國際指數編制機構MSCI警告印尼股市過度集中問題，或將其評級下調，當地股市周三及周四連續兩日急挫並觸發停市機制。印尼交易所公布為履行對近期市場狀況問責承諾，行政總裁拉赫曼(Iman Rachman)已於今日遞交辭呈。印尼股市現反彈1.2%。印尼交易所管理層將確保所有後續流程均按照適用的企業治理架構和現行法規執行，以維護資本市場穩定和持續性。拉赫曼對傳媒稱:「希望是次決定對資本市場來說是最好，而辭職可以改善印尼市場。」。此外，在任命新行政總裁前將任命一名臨時官員處理。印尼股市周三及周四分別曾瀉8.8%及9.1%，周三收市挫7.3%創9個月最大跌幅，周四收市則跌1.1%，兩日市值共蒸發約800億美元。至於印尼盾兌一美元曾創新低，報16985。截至本周四，環球基金累計淨拋售約7.39億美元印尼股票，預期本周將創去年4月中以來最大單周走資。 (WL)infocast ・ 19 小時前
安全帶鎖扣疑攝錫紙城巴將報警｜黑石傳斟入主新世界確認獲接洽｜杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖｜1 月 30 日・Yahoo 早報
政府強制巴士乘客戴安全帶後，繼有人涉剪斷安全帶，昨（29 日）有乘客被安全帶卡住，需消防員到場處理。事發昨早，40 歲男乘客正乘搭開往蘇屋邨方向的 795X 城巴，在長沙灣道一巴士站準備下車之際，發現安全帶卡住無法鬆綁，須出動消防員協助。城巴事後發現，該鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，疑有人蓄意破壞，將報警處理。運輸署表示，非常關注事件，已要求城巴提交報告、嚴肅跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
2026 年 2 月的 PS Plus 免費遊玩確定推出《空戰奇兵7：未知天際》《Undisputed》等 4 款作品！
面向 PlayStation Plus（以下簡稱 PS Plus）會員的服務「免費遊玩」，將推出《空戰奇兵7： []Saiga NAK ・ 16 小時前
Clawdbot 爆紅掀 Mac mini 搶購熱潮！開源 AI 助理可記憶 + 主動提醒 + 代你操控電腦，唔使砌伺服器都玩到（二度更名：OpenClaw）
Clawdbot 近日喺開源社群爆紅，因門檻極低一度帶動 Mac mini 被瘋搶。該 AI 主打喺 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack 等通訊 App 直接對話，並透過 Gateway 常駐運行，做到持續記憶同代你執行電腦任務，入門亦可用平價 VPS 長開。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Nintendo Switch 遊戲《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》確定於 4 月 16 日發售！系列首次加入「島嶼建設」「道具工坊」等豐富新要素
任天堂宣布，Nintendo Switch 遊戲《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》將於 202 []Saiga NAK ・ 17 小時前
PS Plus免費遊戲｜《Ace Combat 7》領銜 2 月會員免費陣容
PS Plus 的 2 月份會免遊戲公開，2 月 3 日起可遊玩。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
想加入《幻獸帕魯》開發團隊做遊戲？社長曝公司標準：「沒玩Steam遊戲不收！」
隨著 2024 年橫空出世的《幻獸帕魯》大獲成功，廣受玩家好評後，日本遊戲開發商 Pocketpair 也隨之聲名大噪，吸引了許多想踏入遊戲開發圈的日本新鮮人們前往。而昨（23）天 Pocketpair 社長溝部拓郎就在 X 上分享 Pocketpair 的有趣招聘要求，表示他們會要求所有求職者都必須在履歷中附上自己的 Steam 遊戲庫截圖，如果沒有的話就會直接被打回票。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前