XGP漲價也救不了？微軟新財報揭XBOX硬體收入大跌32%、內容服務收益也下滑

轉眼間，2026 年已經到來，不過在新年的第一份財報中，微軟旗下遊戲主機品牌 XBOX 似乎表現並不太好。根據微軟日前公布的第二季財報，XBOX 主機銷量再度下滑，相關硬體收入下降了 32 %。同時，XBOX 的內容與服務類別營收也下降了 5%，與去年同期數據比較，微軟的 XBOX 業務已經連續兩年在新年開春就迎來下跌。

(Photo by Casey Rodgers/Invision for Microsoft/AP Images)
(Photo by Casey Rodgers/Invision for Microsoft/AP Images)

微軟日前發布第二季財報，指出集團第二季營收達到 813 億美元（約 2.56 兆新台幣），主要動能來自於微軟雲端運算等相關服務。而與之相比，微軟的遊戲部門卻表現疲軟，整體遊戲業務收入下跌 9%。此外，微軟也揭露，XBOX 硬體部門收入下跌了 32 %，並且 XBOX Game Pass 訂閱服務與第一方遊戲等內容相關營收也下跌了 5 %，推測可能受到去年 XGP 漲價造成玩家用戶流失，並且近期缺乏第一方作品推出導致。

此外，值得注意的是在每年的第一份微軟財報中，XBOX 業務收益下滑似乎已經是「定番」了，因為去年的這個時候 XBOX 的硬體收益同樣也下降了 29 %，而遊戲部門營收也下降了 7 %，因此接下來 XBOX 或許得要寄望於《極限競速 地平線6》等 2026 年的第一方遊戲作品等相關內容，才能努力在今年擺脫「開局不利」，替公司創造更多營收。

