Xiaomi 三折手機獲得 GSMA 認證，預計將推出新型號

隨著 Samsung 和華為正式推出三折疊智能手機，預計將有更多廠商加入這一行列。根據全球移動通信系統協會（GSMA）的一項新認證，這似乎為小米 Xiaomi 即將推出的三折疊手機提供了一些線索。

在 GSMA 數據庫中，小米的三折疊手機獲得了認證。我們已經見過數個有關小米三折疊設備的傳聞，包括一些專利列表及手機的渲染圖。新的列表顯示，該設備可能被命名為 Mix Trifold，並擁有型號 2608BPX34C。

目前尚無其他額外信息，但根據傳聞，這款設備預計將於 2026 年第三季度發佈。它將配備頂級規格，包括 8 系列 Qualcomm Snapdragon 芯片組以及三個攝像頭。

根據專利渲染圖，小米將採用類似於華為 Mate XT Ultimate 的設計，主要屏幕向內折疊。

