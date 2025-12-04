Xiaomi 三折手機獲 GSMA 認證，預示即將發佈

隨著 Samsung 和華為正式推出三摺手機，市場上預計將會有更多廠商加入這一行列。根據全球移動通信協會（GSMA）的一項新認證，這似乎為小米即將推出的三摺手機提供了一些線索。

在 GSMA 數據庫中，小米的三摺手機獲得了認證。此前已經有多個關於小米三摺手機的傳聞，包括一項專利的圖片展示。新的認證信息顯示，這款設備可能被稱為 Mix Trifold，型號為 2608BPX34C。

目前尚未獲得更多具體信息，但根據傳聞，這款設備預計將於 2026 年第三季度發佈。該手機將配備高端規格，包括 8 系列的 Qualcomm Snapdragon 處理器及三個攝像頭。

廣告 廣告

根據專利圖片，小米的設計將採用類似華為 Mate XT Ultimate 的方式，主屏幕向內折疊。這樣的設計不僅提高了便攜性，還能為用戶提供更大的顯示面積。

推薦閱讀