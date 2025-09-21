Xiaomi 公布 HyperOS 3 更新時間表

小米在八月底啟動了基於 Android 16 的 HyperOS 3 測試計劃，並隨後開始招募全球的測試者。目前，該公司即將在中國市場推出穩定版本的更新。

小米計劃在十月上半月為中國用戶推送穩定的 HyperOS 3 更新，首先將針對小米 15 和 Redmi K80 系列進行。此更新將逐步覆蓋所有符合升級條件的手機、平板和電視，預計在2026年初完成。以下是可升級設備的完整名單。

發佈時間 設備 2025年10月15日前 小米 15 Ultra

小米 15S Pro

小米 15 Pro

小米 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 至尊版 2025年10月31日 小米 MIX Flip 2

小米 Civi 5 Pro

小米平板 7 Ultra

小米平板 7S Pro 12.5

小米平板 7 Pro

小米平板 7

Redmi K80

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi K Pad

小米電視 S Pro Mini LED 2025 系列

小米電視 S Pro Mini LED 系列

小米電視 S Mini LED 2025 系列

小米手錶 S4 Sport

小米手錶 S4

小米手錶 S4 eSIM

小米手錶 S4 eSIM 15周年紀念版

小米手錶 S4 41mm 2025年11月15日 小米 14 Ultra

小米 14 Ultra 鈦合金版

小米 14 Pro

小米 14 Pro 鈦合金特別版

小米 14

小米 MIX Fold 4

小米 MIX Flip

小米 Civi 4 Pro

小米平板 6S Pro 12.4

Redmi K70 Pro

Redmi K70 至尊版

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi Pad 2 2025年11月30日 Redmi 電視 X 2025 系列

Redmi 顯示器 G Pro 27U

小米手環 10 2025年12月起 小米 MIX Fold 3

小米 13 Ultra

小米 13 Pro

小米 13

小米平板 6 Pro

小米平板 6 Max 14

Redmi K60 Pro

Redmi K60 至尊版

Redmi K60

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 eSIM

小米手環 9 Pro

小米手環 9 2026年1月起 小米 MIX Fold 2

小米 12S Ultra

小米 12S Pro

小米 12S

小米 12 Pro

小米 12

小米 Civi 3

小米 Civi 2

Redmi K50 至尊版

Redmi Note 15R

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

小米電視 S Mini LED 系列

Redmi 電視 MAX 2025 系列

Redmi 智能電視 A Pro 系列

Redmi 智能電視 A 2025 系列

如同往常，中國設備將率先獲得新的操作系統，而其全球版本則會稍晚進行升級。小米預計在9月24日之後公佈完整的全球升級設備名單。

