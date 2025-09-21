Xiaomi 公布 HyperOS 3 更新時間表

焦點

小米在八月底啟動了基於 Android 16 的 HyperOS 3 測試計劃，並隨後開始招募全球的測試者。目前，該公司即將在中國市場推出穩定版本的更新。

小米計劃在十月上半月為中國用戶推送穩定的 HyperOS 3 更新，首先將針對小米 15 和 Redmi K80 系列進行。此更新將逐步覆蓋所有符合升級條件的手機、平板和電視，預計在2026年初完成。以下是可升級設備的完整名單。

發佈時間

設備

2025年10月15日前

小米 15 Ultra
小米 15S Pro
小米 15 Pro
小米 15
Redmi K80 Pro
Redmi K80 至尊版

2025年10月31日

小米 MIX Flip 2
小米 Civi 5 Pro
小米平板 7 Ultra
小米平板 7S Pro 12.5
小米平板 7 Pro
小米平板 7
Redmi K80
Redmi Turbo 4 Pro
Redmi Turbo 4
Redmi K Pad
小米電視 S Pro Mini LED 2025 系列
小米電視 S Pro Mini LED 系列
小米電視 S Mini LED 2025 系列
小米手錶 S4 Sport
小米手錶 S4
小米手錶 S4 eSIM
小米手錶 S4 eSIM 15周年紀念版
小米手錶 S4 41mm

2025年11月15日

小米 14 Ultra
小米 14 Ultra 鈦合金版
小米 14 Pro
小米 14 Pro 鈦合金特別版
小米 14
小米 MIX Fold 4
小米 MIX Flip
小米 Civi 4 Pro
小米平板 6S Pro 12.4
Redmi K70 Pro
Redmi K70 至尊版
Redmi K70
Redmi K70E
Redmi Pad 2

2025年11月30日

Redmi 電視 X 2025 系列
Redmi 顯示器 G Pro 27U
小米手環 10

2025年12月起

小米 MIX Fold 3
小米 13 Ultra
小米 13 Pro
小米 13
小米平板 6 Pro
小米平板 6 Max 14
Redmi K60 Pro
Redmi K60 至尊版
Redmi K60
Redmi Turbo 3
Redmi Note 15 Pro+
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15
Redmi Note 14 Pro+
Redmi Note 14 Pro
Redmi Note 14 5G
Redmi Note 13 Pro+
Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13R Pro
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13R
Redmi Watch 5
Redmi Watch 5 eSIM
小米手環 9 Pro
小米手環 9

2026年1月起

小米 MIX Fold 2
小米 12S Ultra
小米 12S Pro
小米 12S
小米 12 Pro
小米 12
小米 Civi 3
小米 Civi 2
Redmi K50 至尊版
Redmi Note 15R
Redmi Pad Pro 5G
Redmi Pad Pro
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 12T Pro
Redmi 14C
Redmi 14R 5G
小米電視 S Mini LED 系列
Redmi 電視 MAX 2025 系列
Redmi 智能電視 A Pro 系列
Redmi 智能電視 A 2025 系列

如同往常，中國設備將率先獲得新的操作系統，而其全球版本則會稍晚進行升級。小米預計在9月24日之後公佈完整的全球升級設備名單。

