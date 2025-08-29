Xiaomi 將於下月發佈三款具更快有線充電的旗艦手機

經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
小米通常在每年的秋季於中國發佈兩款旗艦設備，而其中一款（即「普通版」）會在二月全球發佈，同時推出 Ultra 版本。然而，今年的情況有所改變，據傳小米將在秋季推出三款旗艦設備，而不僅僅是兩款。這第三款並非 16 Ultra，而是 16、16 Pro 和 16 Pro Max，前兩者的屏幕尺寸較小，而 Pro 版本將具備更高端的規格。這三款手機現已獲得中國的銷售認證，並在過程中揭示了它們的充電規格。
型號
充電功率
處理器
Xiaomi 16
100W / 約 HK$ 780
Snapdragon 8 Elite 2
Xiaomi 16 Pro
100W / 約 HK$ 780
Snapdragon 8 Elite 2
Xiaomi 16 Pro Max
100W / 約 HK$ 780
Snapdragon 8 Elite 2
所有三款設備均支持 100W 有線充電，這比去年小米 15 和小米 15 Pro 的 90W 有所提升。雖然增幅不算巨大，但仍然是個進步。據傳聞，這三款手機將搭載高通即將推出的 Snapdragon 8 Elite 2 處理器，該處理器將於九月底正式揭幕。
值得一提的是，小米被認為是首個宣布搭載該處理器的新設備的品牌，這可能會在高通活動後的幾天內實現。至於全球發佈，最有可能仍會在明年進行，但尚不清楚這三款手機中有多少將在中國以外的地區正式推出。
