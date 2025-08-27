Xiaomi 將於 8 月 28 日發佈 HyperOS 3 更新

小米已正式確認，其下一個操作系統更新將命名為 HyperOS 3，駁斥了之前有關它可能以 HyperOS 26 發佈的傳聞。該更新將基於 Android 16。

這家中國品牌在微博發佈的帖子中表示，將於 8 月 28 日在中國舉行的活動上揭曉 HyperOS 3。

在另一則帖子中，小米的盧偉冰指出，即將推出的更新將改善用戶界面的流暢度和反應速度。具體意味何在尚不清楚，但所有細節將在明天揭曉。

同時，小米還將在活動結束後立即推出首個 HyperOS 3 測試版。

