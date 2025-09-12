Xiaomi 新款電子書閱讀器配備 Android 系統及高達 512GB 儲存空間

小米在中國發佈了最新的電子書閱讀器 Moaan InkPalm Mini Plus 2。這款產品配備了 5.84 吋的電子墨水顯示屏，運行 Android 14，並支持高達 512GB 的存儲空間。考慮到競爭對手如 Amazon Kindle 系列通常最高僅提供 32GB 存儲，這一點相當引人注目。雖然電子書閱讀器的實際需求未必需要如此多的存儲，但小米為用戶提供這一選擇仍然值得肯定。

Moaan InkPalm Mini Plus 2 的尺寸更接近智能手機，具體尺寸為 158.9 x 78.6 x 6.9 毫米。這比 Kindle Paperwhite 的 180 x 120 x 8.1 毫米要明顯窄一些。小米的新款電子書閱讀器也更輕，僅重 140 克。

其餘的規格包括 Rockchip RK3566 處理器、6GB RAM 和 2,250 毫安時的電池。1,440 x 720 像素的電子墨水顯示屏採用 AG 蝕刻硅玻璃，支持 32 級色溫和 256 級灰階。連接方面，支持 Bluetooth 5.1 和雙頻 Wi-Fi 5。Mini Plus 2 還配備了用於有聲書的揚聲器。

目前，InkPalm Mini Plus 2 僅在中國獨家銷售，小米尚未宣布將該設備推向全球市場的計劃。這款產品的零售價格為 CNY 1,399（$196 / 約 HK$ 1,528），預計將於 9 月 22 日開始發貨。

規格 價格 小米 Moaan InkPalm Mini Plus 2 $196 / 約 HK$ 1,528 顯示屏 5.84 吋 電子墨水顯示屏 處理器 Rockchip RK3566 RAM 6GB 電池 2,250 毫安時 顯示解析度 1,440 x 720 像素 連接性 Bluetooth 5.1，雙頻 Wi-Fi 5 揚聲器 有聲書播放

