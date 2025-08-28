男子認姦未成年自閉繼女 事主母求情隻字不提女兒
Xiaomi 發佈基於 Android 16 的 HyperOS 3.0 測試版即將推出
小米正式發佈了基於 Android 16 的 HyperOS 3.0，並公佈了一份可參與測試的設備名單。需要注意的是，這次的發佈主要針對中國市場，因此某些功能可能會有所不同，發佈日期也可能會有所變化。
新的 HyperOS 3.0 帶來了一些視覺上的改進，包括全新的圖標、新的狀態欄以及新增的 Super Island 功能。此外，3.0 版本還提供了 AI 功能的提升及內部調整，以增強性能。
Super Island 功能與 iOS 的 Dynamic Island 類似，提供實時應用活動、約會、預訂、媒體播放控制等的上下文信息。唯一的區別在於，HyperOS 中的 Super Island 會在通知面板中保持活躍。
新的作業系統還配備了更簡約的全新圖標，風格上類似 iOS。小米還提供了可調整的主屏幕網格和改進的狀態欄。
小米展示了一款全新設計的撥號應用，但這可能僅針對中國市場，因為中國版本的 ROM 使用的是原生電話應用，而全球和歐洲版本則使用谷歌的電話應用。
與 Oppo 和 OnePlus 一樣，小米也提供了一種連接 iPhone、iPad 和 Mac 的方式，實現無縫數據傳輸。
小米分享了可以參加 HyperOS 3.0 Beta 程序的設備名單，以及發佈日期。穩定版的 HyperOS 3.0 預計將於今年第四季度推出。
日期
設備
8 月 29 日
小米 15 Ultra
9 月 17 日
小米 MIX Flip 2
9 月 30 日
小米 MIX Fold 4
