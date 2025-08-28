Xiaomi 發佈基於 Android 16 的 HyperOS 3.0 測試版即將推出

小米正式發佈了基於 Android 16 的 HyperOS 3.0，並公佈了一份可參與測試的設備名單。需要注意的是，這次的發佈主要針對中國市場，因此某些功能可能會有所不同，發佈日期也可能會有所變化。

新的 HyperOS 3.0 帶來了一些視覺上的改進，包括全新的圖標、新的狀態欄以及新增的 Super Island 功能。此外，3.0 版本還提供了 AI 功能的提升及內部調整，以增強性能。

Super Island 功能與 iOS 的 Dynamic Island 類似，提供實時應用活動、約會、預訂、媒體播放控制等的上下文信息。唯一的區別在於，HyperOS 中的 Super Island 會在通知面板中保持活躍。

新的作業系統還配備了更簡約的全新圖標，風格上類似 iOS。小米還提供了可調整的主屏幕網格和改進的狀態欄。

小米展示了一款全新設計的撥號應用，但這可能僅針對中國市場，因為中國版本的 ROM 使用的是原生電話應用，而全球和歐洲版本則使用谷歌的電話應用。

與 Oppo 和 OnePlus 一樣，小米也提供了一種連接 iPhone、iPad 和 Mac 的方式，實現無縫數據傳輸。

小米分享了可以參加 HyperOS 3.0 Beta 程序的設備名單，以及發佈日期。穩定版的 HyperOS 3.0 預計將於今年第四季度推出。

日期 設備 8 月 29 日 小米 15 Ultra

小米 15S Pro

小米 15 Pro

小米 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

小米 Pad 7S Pro 12.5

小米 Pad 7

POCO F7 系列 9 月 17 日 小米 MIX Flip 2

Redmi K80

小米 Pad 7 Ultra

小米 Pad 7

Redmi K Pad

小米 TV S Pro Mini LED 2025 系列

小米 TB S Pro Mini LED 系列 9 月 30 日 小米 MIX Fold 4

小米 MIX Flip

小米 14 Ultra / 鈦合金特別版

小米 14 Pro / 鈦合金特別版

小米 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

小米 Pad 6S Pro 12.4

