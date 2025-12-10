Xiaomi 聖誕嘉年華出機最平 $999 起！超市券、秒殺價、手機券、簽到積分優惠一文速睇

位於西北大學的科學家們研發出最快的丙型肝炎病毒（HCV）診斷測試，能在 15 分鐘內給出結果，這比現有的快速檢測選項快得多。研究人員表示，這種速度可以防止病人在診所離開時沒有得到答案，並能立即開始治療。慢性丙型肝炎在全球約影響 5,000 萬人，每年造成約 242,000 人死亡，主要是因為肝硬化和肝癌。該感染可通過 8 至 12 週的藥物治療徹底治癒，但許多人從未開始治療。緩慢、高成本或難以獲得...

TechRitual ・ 9 小時前