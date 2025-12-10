聖誕好去處九龍區合集
Xiaomi 聖誕嘉年華出機最平 $999 起！超市券、秒殺價、手機券、簽到積分優惠一文速睇
小米香港日前正式公佈 Xiaomi 聖誕嘉年華詳情，由即日起至 12 月 31 日間，用家將享有豐富優惠包括入手指定手機送超市券、「秒殺價」每日限定減、手機現金券、及每日簽到領積分等，想平買手機用家留意。
據 Xiaomi 聖誕嘉年華活動專頁資訊，現時已提供每日簽到領取 Mi 積分優惠，並展示部份以優惠價開賣的智能手機、平板及生活家電等。
優惠手機包括低至 $999 開賣的 REDMI Note 14（原價 $1,199）、$1,499 優惠價 REDMI Note 14 5G（原價 $1,699）等。
而由 12 月 15 日（下週一）起，用家更可到活動專頁，領取高達 $400 熱賣手機現金券、及享用滿 3 千港元購物額送 $100 超市券等著數。
Mobile Magazine 短評：想入手激抵價手機，可留意 12 月 15 日開始上架、每日限量「秒殺價」優惠產品，按慣例將較平日折扣幅度更大。
資料來源：小米（香港）
