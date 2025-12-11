Xiaomi 開始接受 17 Ultra 的盲訂，預付費用為 CNY 100

據最新消息，小米可能會在12月26日於中國發佈小米 17 Ultra。隨後，一份報告指出，小米已經開始接受該設備的盲預訂。報告提到，小米之家零售店的工作人員已經開始向小米粉絲發送邀請，讓他們參加即將推出的手機的盲預訂計劃，該手機預計為小米 17 Ultra。

根據報告，感興趣的顧客可以支付人民幣 100 元進行盲預訂，這筆費用還能讓他們享受獨家優惠。小米據說將於12月15日正式宣布盲預訂的消息。預計這款手機的售價將與其前任小米 15 Ultra 相同。

廣告 廣告

型號 售價 小米 17 Ultra $[售價] / 約 HK$ [售價換算] 小米 15 Ultra $[售價] / 約 HK$ [售價換算]

小米的這一動作顯示出其對新一代旗艦手機的重視，並希望在即將到來的發佈會上吸引更多消費者的注意。隨著盲預訂的推進，未來幾週將是小米 17 Ultra 的重要時刻，期待這款手機能夠吸引廣泛的關注。

推薦閱讀