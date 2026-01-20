Xiaomi 電視A Pro 系列 2026款香港發售，HK$1999 可以玩到金屬窄邊框、4K QLED屏

文章來源：Qooah.com

Xiaomi 電視A Pro 2026 將於1月20日正式發售，號稱可以全面升級家庭娛樂體驗。A Pro 2026提供 43吋 與 55 吋 兩種尺寸，均採用金屬極窄邊框設計，配備 4K QLED 屏幕，支援 UHD 4K 解析度、HDR10+、MEMC 及電影製片人模式（Filmmaker Mode），確保畫面細節豐富、色彩精準，在不同光線環境下仍能呈現鮮明影像。其中 55吋機型更支援 DLG 技術實現 120Hz 高刷新率，帶來流暢且反應靈敏的遊戲體驗。

音效方面，電視搭載雙 10W 揚聲器，支援 Dolby Audio、DTS:X 及 DTS Virtual:X 技術，無需外接音響即可營造沉浸式環繞聲場，實現對話清晰、音效平衡的影院級聽感。

功能方面，首部同時支援 Google TV 和數碼電視頻道的電視，預載 Netflix、Prime Video、YouTube 等主流影音平台，同時支援 Apple AirPlay、Google Cast、Miracast 等多裝置投射與串流技術，配合 Google 助理語音操控，讓電視成為家庭娛樂、遊戲與影音串流的中心。

售價與服務

Xiaomi 電視 A Pro 2026 43″：HK$ 1,999（含送貨、安裝及拆服務）

Xiaomi 電視 A Pro 2026 55″：HK$ 3,099（含送貨、安裝及拆服務）