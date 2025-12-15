Xiaomi 預計發佈厚度低於 8.5mm 的手機，搭載 1 萬 mAh 電池及 100W 有線快充

Xiaomi 據傳將於本月底推出多款新設備，其中包括 Redmi Turbo 5 Pro，據稱其配備 9,000 mAh 電池。不過，該公司顯然不會止步於此，根據最新的消息，明年 Xiaomi 將推出一款擁有 10,000 mAh 電池的手機，該手機將支持 100W 有線充電以及極快的無線充電。

儘管電池容量巨大，這款手機的厚度仍將低於 8.5mm，這本身就是一項值得注意的成就。此外，honor 也將在 Win 系列中推出一款配備 10,000 mAh 電池和 100W 有線充電的手機，這使得我們對多天續航的期待似乎終於能夠實現。

至於 Xiaomi 這款新設備，尚不清楚它將以 Xiaomi 品牌還是 Redmi 或 Poco 品牌發佈。不過，一旦有更多消息公佈，將會及時更新相關資訊。

