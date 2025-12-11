Xiaomi 13 系列及其他手機獲得 HyperOS 3 更新，基於 Android 16 系統

Xiaomi 的新版 HyperOS 3 仍在持續為各種設備進行更新，不過用戶仍需耐心等候。根據 ITHome 的報導，最近一批接收基於 Android 16 的更新的手機已經公布。需要注意的是，此次更新僅適用於中國版設備，全球版的更新則延遲一個月。

HyperOS 3 正在逐漸覆蓋更多的 Xiaomi 手機，此次更新的重點是 2023 年的設備，包括 Xiaomi Mix Fold 3 和 Xiaomi 13 系列。還有多款 Redmi Note 手機在更新名單上，涵蓋從 2023 年到 2025 年的型號，例如 Redmi Note 15 Pro、Note 14 Pro 和 Note 13 Pro 及其 Pro+ 版本。

手機型號 發佈年份 Xiaomi Mix Fold 3 2023 Xiaomi 13 Ultra 2023 Xiaomi 13 Pro 2023 Xiaomi 13 2023 Redmi Note 15 Pro+ (中國) 2023 Redmi Note 15 Pro (中國) 2023 Redmi Note 14 Pro+ 5G 2023 Redmi Note 14 Pro 5G 2023 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 2023 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 2023

以上名單僅適用於中國的設備，全球版的更新計劃似乎會晚一個月。例如，Xiaomi 13 系列預計在一月接收 HyperOS 3 更新，部分 Redmi Note 型號也會在同時更新，然而 Redmi Note 13 Pro（4G 版）則會在本月獲得更新。

另外，Poco 手機也有自己獨立的 HyperOS 3 更新時間表。這些信息提供了用戶對於新系統更新的期待與了解，儘管目前仍在逐步推出的階段。

