Xiaomi 15 全球版開始接收基於 Android 16 的 HyperOS 3 穩定更新

小米最近為全球版的小米 15T 和 15T Pro 發佈了基於 Android 16 的 HyperOS 3 穩定更新，而現在非 T 型號的小米 15 也迎來了升級。全球版小米 15 的 HyperOS 3 穩定更新目前正在一些歐洲國家進行推送，這次更新首先針對 Mi Pilot 成員，但預計將很快擴展至更多地區。該版本的 HyperOS 3 為 3.0.4.0.WOCEUXM，文件大小達到 8.2GB，下載大小可能因用戶的測試版與非測試版而有所不同。此次更新包含了 2025 年 10 月的 Android 安全補丁，以及 HyperOS 3 的一系列新功能。

型號 版本 大小 安全補丁 小米 15 3.0.4.0.WOCEUXM 8.2GB 2025 年 10 月

